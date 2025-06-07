Конфликт Маска и Трампа может помешать xAI продать долговые бумаги на $5 млрд — СМИ

Но пока инвесторы не отказываются от планов. По данным WSJ, 5 июня 2025 года Morgan Stanley собрала группу руководителей компании xAI, чтобы обсудить выделение денег стартапу. Компания планировала за счёт размещения долговых бумаг привлечь $5 млрд на развитие дата-центров для обучения чат-бота Grok.Перепалка Маска и Трампа «вызвала беспокойство банкиров», пишет издание: они опасаются, что это негативно скажется на долговых обязательствах компании.Пока это привело к небольшому снижению стоимости долговых бумаг xAI. Чтобы закрыть сделку, Morgan Stanley, вероятнее всего, придётся сделать инвесторам скидку или пойти на другие уступки, отмечает WSJ.Об этом же пишет FT. При этом источник издания сообщает, что пока сделка «идёт по плану». Собеседники WSJ также говорят, что инвесторы ещё не отказались от своих планов. Согласовать новые условия Morgan Stanley собирается к 17 июня 2025 года. #новости #xai #илонмаск