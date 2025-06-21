В App Store появилось приложение Office-Capital с функциями «Т-Инвестиций»

Об этом сообщил брокер.Office-Capital более быстрое и получило «значимые обновления».Среди функций: участие в первичных размещениях ЦФА, виджет с будущими дивидендами и купонами, обновлённый раздел «рынки» с новостями, тепловой картой и подборками актуальных бумаг и другие.«Поскольку приложение могут удалить из App Store в ближайшее время, рекомендуем скачать его прямо сейчас», — отметили в «Т-Инвестициях».Скринщот vc.ruС февраля 2023 года «Т-Банк» находится под санкциями ЕС, а с июля — под санкциями США. В марте того же года приложения группы пропали из App Store.#новости #тинвестиции