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Таня Боброва
Инвестиции

В App Store появилось приложение Office-Capital с функциями «Т-Инвестиций»

Об этом сообщил брокер.

  • Office-Capital более быстрое и получило «значимые обновления».
  • Среди функций: участие в первичных размещениях ЦФА, виджет с будущими дивидендами и купонами, обновлённый раздел «рынки» с новостями, тепловой картой и подборками актуальных бумаг и другие.
  • «Поскольку приложение могут удалить из App Store в ближайшее время, рекомендуем скачать его прямо сейчас», — отметили в «Т-Инвестициях».
Скринщот vc.ru
Скринщот vc.ru

#новости #тинвестиции

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