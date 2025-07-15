Госдума приняла законопроект о добровольном страховании средств на ИИС-3

Максимальный размер компенсации составит 1,4 млн рублей.Депутаты приняли законопроект о создании системы компенсаций по индивидуальным инвестиционным счетам третьего типа (ИИС-3) в случае банкротства брокера или управляющей компании.Компенсационный фонд сформируют из добровольных отчислений профучастников, которые работают с ИИС и присоединились к системе страхования, уточняет ЦБ.Оператором системы будет Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров — его переименуют в Фонд гарантирования индивидуальных инвестиционных счетов. Он определит размер взносов и будет заниматься выплатами.Инвесторы смогут претендовать на компенсацию, если не получили свои активы в полном объёме в течение шести месяцев после признания брокера или УК банкротом и начала конкурсного производства. Максимальный размер компенсации — 1,4 млн рублей на все счета, открытые у банкрота.То есть если у инвестора есть несколько счетов у разных брокеров, каждый из которых — участник системы страхования, то по каждому из счетов клиент сможет получить по 1,4 млн рублей, отмечает Frank Media. Система выплат заработает с 2026 года.ИИС третьего типа появился в 2024 году и заменил счета первого и второго типов. Россияне могут открыть новые ИИС с 2024-го по 2026-й минимум на пять лет, затем минимальный срок владения счёта ежегодно будет увеличиваться на год. С 2031 года открывать счета можно будет только на срок от 10 лет. Вносить можно любую сумму, налоговый вычет — на взнос и на доход.#новости #иис