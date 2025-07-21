Figma запланировала привлечь до $1,04 млрд в ходе IPO

Капитализация составит от $13,6 млрд до $16,4 млрд. Компания объявила ценовой диапазон IPO — от $25 до $28 за акцию, пишет Bloomberg.Figma разместит 12,47 млн бумаг, её инвесторы — 24,46 млн. Таким образом, всего во время IPO компания планирует продать около 37 млн акций.Если фирма разместится по верхней границе диапазона, она сможет привлечь $1,04 млрд, если по нижней — около $923 млн. Капитализация может достигнуть $13,6 млрд, отмечает Bloomberg. Reuters же оценивает рыночную стоимость в $16,4 млрд.Figma подала заявку на проведение IPO в начале июля 2025 года. Компания планирует разместиться на Нью-Йоркской фондовой бирже. IPO состоится в 2025-м, но точной даты пока нет. Тикер — FIG. Источник: FigmaВ сентябре 2022 года Adobe сообщила, что договорилась о покупке Figma за $20 млрд. Обе стороны заявили, что вместе «смогут достичь больших успехов». Но многие пользователи практически сразу «похоронили» Figma, думая, что сервис станет слишком дорогим, превратится в часть Creative Cloud от Adobe и получит плохой интерфейс.В конце 2023 года сделку отменили из-за давления регуляторов. Внимание на риски для конкуренции обратили Еврокомиссия и Управление Великобритании по конкуренции и рынкам. Adobe согласилась выплатить Figma $1 млрд комиссии за расторжение.Весной 2024 года Figma закрыла сделку по продаже акций сотрудников. Тогда инвесторы оценили компанию в $12,5 млрд.#новости #figma #ipo