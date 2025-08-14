Популярное
Евгения Евсеева
Инвестиции

«Т-Инвестиции» запустили платформу с короткими вертикальными видео

На инвестиционную тематику.

  • Платформа называется «Ролики», она интегрирована с «Т-Инвестициями» и соцсетью для инвесторов «Пульс», сообщила компания.
  • На ней эксперты и компании могут продвигать свои бренды, а инвесторы — находить видео с полезными идеями. Длина ролика — 90 секунд, при просмотре можно сразу купить активы или сохранить их себе в избранное.
Источник: «Т-Инвестиции»
Источник: «Т-Инвестиции»

  • Механизмы ранжирования поднимают в ленте авторов с «устойчиво высокой доходностью» от инвестиций и большой аудиторией в «Пульсе» — то есть приоритет отдаётся контенту от реальных «профи», говорят в компании.

  • При переходе в профиль автора можно посмотреть его доходность, количество сделок, размер портфеля и опыт торговли.

  • Платформа оснащена алгоритмами персонализации, которые учитывают портфель и торговое поведение пользователя в «Т-Инвестициях» и его действия с контентом: просмотры, «лайки» и «дизлайки», переходы, а также действия похожих на него людей.

#новости #тинвестиции

