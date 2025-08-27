Молодёжь и люди с доходами ниже среднего уровня начали инвестировать в «рекордных объёмах» — исследование JPMorganChase

Аналитики считают, что многие из них просто следуют за трендом.В период с 2015 по 2025 год «значительно» возросла активность частных инвесторов — особенно среди групп с низкими доходами и молодёжи, пишет Axios со ссылкой на исследование JPMorganChase.По состоянию на 2025 год более чем у трети молодых людей к 25 годам есть инвестиционный счёт — в 2015-м этот показатель был в шесть раз меньше. Люди с доходами ниже медианных за последние десять лет начали инвестировать в пять раз больше.Это происходит на фоне снижения числа тех, кто впервые покупает жильё, и свидетельствует об изменении модели накопления, отмечают исследователи. Фондовый рынок начал играть всё большую роль по сравнению с предыдущими поколениями.Среди причин роста популярности инвестиций авторы называют пандемию, во время которой у людей было больше свободного времени и возможностей для торговли, развитие технологий, сделавшее инвестирование более доступным и «игровым», а также рекордно высокие цены — особенно на криптовалюты.При этом уровень личных сбережений и реальный рост доходов — факторы, позитивно влиявшие на инвестиционную активность у предыдущих поколений — находятся ниже допандемийного уровня. Это говорит о том, что многие инвестируют, следуя за трендом.Такие инвесторы зачастую действуют «не самым здоровым образом» — реагируют на движения рынка и покупают активы на пике цены.#новости