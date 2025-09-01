Популярное
Данила Бычков
Инвестиции

Акции Alibaba выросли на 19% на фоне квартального отчёта и слухов о разработке нового ИИ-чипа

В первом квартале финансового 2026 года чистая прибыль Alibaba увеличилась на 78%.

Источник: Bloomberg
  • По состоянию на 13:25 мск акции компании на Гонконгской бирже растут на 18,5% — до отметки в 137 гонконгских долларов за штуку. На закрытии торгов 29 августа бумаги Alibaba торговались по 115,7 гонконгских долларов.
  • Акции Alibaba увеличились на фоне квартального отчёта и роста облачного бизнеса компании, пишет CNBC. 29 августа 2025 года компания отчиталась за первый квартал финансового 2026 года (закончился июнем 2025-го) — чистая прибыль Alibaba год к году выросла до 34,1 млрд юаней ($4,76 млрд).
  • Выручка компании увеличилась до 247,6 млрд юаней ($34,6 млрд). Выручка облачных сервисов Alibaba выросла на 26% по сравнению с аналогичным периодом финансового 2025 года — до отметки в 33,4 млрд юаней ($4,6 млрд). Также компания разработала чип для ИИ — он находится на стадии тестирования, сообщало WSJ со ссылкой на источники.

#новости #alibaba

9 комментариев