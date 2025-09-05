«Неизбежное замедление» развития ИИ может привести к снижению индекса S&P 500 на 15-20% — Goldman Sachs

Это связано с потенциальным сокращением инвестиций и ожиданием экономического эффекта от внедрения ИИ. Акции компаний, которые входят в индекс S&P 500 и занимаются ИИ, в 2024 году выросли на 32%, а с начала 2025-го — ещё на 17%, пишет Fortune со ссылкой на анализ Goldman Sachs.Инвесторы всё чаще задаются вопросом, «отражают ли текущие цены на акции США чрезмерно оптимистичные ожидания», связанные с развитием ИИ.Главным фактором, обеспечивающим высокие котировки, аналитики называют «огромный» объём капитальных вложений компаний в «гипермасштабируемые» проекты. В Goldman Sachs оценивают его в $368 млрд с начала 2025 года.Замедление капвложений может начаться в конце 2025 года и продолжиться в 2026-м, говорят аналитики. При этом они не исключают, что часть крупных игроков пересмотрит свои планы и продолжит наращивать вложения в масштабные ИИ-проекты.При «экстремальном сценарии» сокращения инвестиций со стороны ведущих компаний до уровня 2022 года входящие в индекс S&P 500 акции могут потерять 15-20% стоимости. Инвесторы также захотят увидеть «значимые» экономические результаты от внедрения ИИ, отмечают в Goldman Sachs.Валерия ИльинаAI30 авг«ИИ-зима близко»: правда ли на рынке нейросетей образовался «пузырь» Некоторые предприниматели сомневаются в рентабельности миллиардных инвестиций, а в научных кругах допускают, что рыночную эйфорию сменит паника. #новости #goldmansachs