Итальянский разработчик мобильных приложений Bending Spoons договорился о покупке видеохостинга Vimeo за $1,38 млрд

Сумма сделки на 91% превышает среднюю стоимость акций Vimeo за последние 60 дней, отмечает Bloomberg.Изображение BloombergЗавершить поглощение планируют в четвёртом квартале 2025 года, пишет агентство. Сделка будет полностью оплачена деньгами, без использования акций и других активов.Итальянская Bending Spoons начала переговоры с банками о финансировании сделки в марте 2024 года, после того как её в ходе раунда инвестиций оценили в $2,6 млрд. Финансовыми консультантами выступили JPMorgan, Wells Fargo и BNP. Vimeo работает с 2004 года. Сервис позволяет загружать видео в высоком качестве без встроенной рекламы и монетизировать их за счёт подписок. Платформа также предлагает платные инструменты для редактирования роликов.Летом 2021 года Vimeo вышла на биржу Nasdaq с капитализацией $8 млрд. С того момента компания потеряла 90% рыночной стоимости, что подтолкнуло руководство рассмотреть возможность продажи, отмечает Bloomberg. После объявления о сделке с Bending Spoons торги акциями Vimeo временно приостановили до открытия американских бирж 10 сентября 2025 года. Капитализация компания на тот момент составляла $797 млн.#новости #vimeo