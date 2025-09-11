Производитель препарата Ozempic объявил о сокращении 9000 сотрудников — 11,5% штата

Novo Nordisk столкнулась с замедлением роста продаж, а её капитализация за год опустилась с $650 млрд до $181 млрд.Увольнения затронут в том числе 5000 сотрудников в Дании — это крупнейшее сокращение в истории страны, отмечает Reuters.Компания рассчитывает сэкономить около $1,25 млрд в течение года. Деньги направят на разработку новых препаратов, расширение производства и выход на новые рынки.Долгосрочная цель — «усилить позиции» на рынке препаратов для похудения и лечения диабета на фоне обострения конкуренции с американской Eli Lilly и другими производителями дженериков.В 2025 году компания столкнулась с замедлением роста продаж и снизила годовые прогнозы по увеличению операционной прибыли с 19-27% до 4-10%. С середины 2024 года акции компании упали на 46%, а капитализация — с $650 млрд до $181 млрд.Офис Novo Nordisk в Копенгагене. Фото Reuters Novo Nordisk — датская фармацевтическая компания. Она производит лекарства для лечения сахарного диабета и борьбы с ожирением. Наиболее популярные из них — Ozempic, Rybelsus, Wegovy. В 2023-2024 годах на эти препараты приходилось больше половины выручки компании.Самостоятельный прием медицинских препаратов может быть опасен для здоровья. Их следует принимать только по назначению врача.#новости #novonordisk