«MТС Web Services» запустила международный акселератор для стартапов в сфере ИИ и корпоративных решений

Компания планирует инвестировать в проекты от 10 до 160 млн рублей.Фото ТАСС Об этом «Ведомостям» рассказал глава «MТС Web Services» Павел Воронин. По словам близкого к компании источника газеты, общий бюджет акселератора составит около $20 млн (около 1,6 млрд рублей по курсу ЦБ на 19 сентября 2025 года). Подать заявку могут команды из России, Европы, Латинской Америки, Северной Африки, стран Ближнего Востока и других регионов. Стартапы будут отбирать по двум направлениям: ИИ-сервисы, а также корпоративные и облачные продукты. Рассмотрят проекты на стадиях от MVP (минимально жизнеспособный продукт) до Series A (наличие венчурного финансирования и базы клиентов).После прохождения программы неназванные эксперты акселератора выберут команды, которые получат инвестиции. По итогам собеседований и питчинг-сессий также отберут до десяти проектов, которые смогут запустить пилот с МТС или её дочерними компаниями, получить льготный доступ к облачной инфраструктуре, а также менторскую и маркетинговую поддержку, отметил Воронин.Опрошенные «Ведомостями» эксперты называют бюджет акселератора «значительным» по меркам российского рынка, но отмечают, что привлечь в Россию проекты из других стран будет трудно.#новости #мтс