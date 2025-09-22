Акции BYD упали на 3,7% на фоне новостей о том, что Berkshire Hathaway Уоррена Баффета полностью продала свою долю в компании

Фонд владел акциями автопроизводителя более 17 лет.Источник: FortuneBerkshire Hathaway Energy полностью вышла из владения BYD, пишет Bloomberg со ссылкой на квартальный отчёт компании. На фоне этого 22 сентября 2025 года бумаги китайского автопроизводителя на гонконгской бирже упали на 3,7% — до отметки в 109,3 гонконгских доллара за штуку.В 2008 году Berkshire Hathaway инвестировала в BYD $230 млн — доля компании на тот момент составляла около 10%, отмечает Reuters. В 2022 году инвестиционный фонд начал продавать акции BYD — к 2024-му его доля в китайской компании сократилась до 5%. Продажа произошла на фоне ценовой войны и замедления продаж на китайском рынке электромобилей, подчёркивает SCMP. С момента начала инвестиций Berkshire Hathaway в BYD акции автопроизводителя выросли примерно в 36 раз.Генеральный директор BYD по связям с общественностью Ли Юньфэй в публикации на Weibo назвал продажу доли «нормальным процессом» и поблагодарил Berkshire Hathaway за «помощь и партнёрство на протяжении 17 лет».#новости #byd #berkshirehathaway