«На венчурном рынке сейчас “отскок дохлой кошки”»: глава ФРИИ — о том, почему рынок так и не восстановился

Если сравнивать объём рынка с рынком 2021 года, то он меньше примерно в 15 раз. Становится бессмысленно инвестировать в стартапы, чтобы они выросли и их купили, ломается базовая инвестиционная модель. Из-за этого снижается активность фондов и инвесторов ранних стадий.

Ещё наложилась высокая ставка: например, частные инвесторы, бизнес-ангелы, конечно, положили деньги на депозиты и какие- то такие инструменты и резко снизили активность. В первом полугодии 2025 года всего 16% сделок пришлось на бизнес-ангелов, в то время как в 2024-м было 79%.