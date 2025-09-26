Популярное
Евгения Евсеева
Инвестиции

«На венчурном рынке сейчас “отскок дохлой кошки”»: глава ФРИИ — о том, почему рынок так и не восстановился

Выжимка интервью РБК с Кириллом Варламовым.

Источник: РБК
Источник: РБК
  • В 2022 году венчурный рынок в России «резко схлопнулся» и «сломалась» венчурная модель как таковая: стартапы перестали покупать, их оценка упала, владельцы отказываются от продажи. В таких условиях инвестировать в стартапы бессмысленно, признавал Варламов в интервью от 2024 года.
  • За прошедший год «фундаментально» тренд не изменился: на рынке по-прежнему «идеальный шторм» — общая нестабильность, которая влияет на стоимость компаний, высокая ставка рефинансирования.
  • В первой половине 2025 года количество M&A (слияний и поглощений) на рынке венчурных инвестиций показало рост после нескольких лет сильного падения — по сравнению с первым полугодием 2024-го объём сделок вырос на 70% — с $46 млн до $78 млн.
  • Эту ситуацию Варламов называет «отскоком дохлой кошки» (dead cat bounce, термин, обозначающий кратковременный положительный отскок динамики в период сильного нисходящего тренда). Всё это были некрупные сделки, и происходили они со стартапами на поздних стадиях, которые уже доказали жизнеспособность своей бизнес-модели, вышли на существенный «доход» и занимаются масштабированием.

Если сравнивать объём рынка с рынком 2021 года, то он меньше примерно в 15 раз. Становится бессмысленно инвестировать в стартапы, чтобы они выросли и их купили, ломается базовая инвестиционная модель. Из-за этого снижается активность фондов и инвесторов ранних стадий.

Ещё наложилась высокая ставка: например, частные инвесторы, бизнес-ангелы, конечно, положили деньги на депозиты и какие- то такие инструменты и резко снизили активность. В первом полугодии 2025 года всего 16% сделок пришлось на бизнес-ангелов, в то время как в 2024-м было 79%.

Кирилл Варламов, глава ФРИИ
  • Поэтому стартапы перестали искать деньги. Если раньше, по опросам ФРИИ, 80% технологических предпринимателей говорили, что ищут инвестиции, сейчас таких только 20%. «Фактически на венчурном рынке наблюдается “демографическая яма”: катастрофически мало инвестиций в стартапы ранних стадий, объём таких сделок кратно меньше, чем это было несколько лет назад. Из-за этого через три-пять лет увидим существенно меньшее количество хороших компаний, которые будут как-то развиваться», — говорит он.
  • Произошедшее снижение ключевой ставки на несколько процентных пунктов пока не чувствуется на венчурном рынке. Варламов предполагает, что рынок может оживиться при ставке 15% и ниже.
  • Если ставка снизится, будет приток инвестиций от бизнес-ангелов на ранней стадии и сильно оживится публичный рынок. «Но все будет зависеть от того, насколько существенным будет снижение ставки. “Беби-бума” не будет — все равно есть политический фактор», — отмечает Варламов.

  • Сейчас фонд вкладывает в активы, которые способны через один-два инвестиционных раунда стать прибыльными и платить дивиденды. Активов, которые регулярно платят дивиденды, в портфеле ФРИИ сейчас два десятка. Фонд анализировал их, чтобы выработать модель поиска подобных компаний на ранних стадиях и выращивания до состояния дивидендных.

#новости #фрии

