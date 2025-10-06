Совет директоров бывшей Qiwi одобрил делистинг бумаг с Мосбиржи

В феврале ЦБ отозвал лицензию у «Qiwi Банка» за нарушение законов — в том числе по противодействию отмыванию денег. Позже «Qiwi Банк» и систему переводов Contact исключили из списка операторов платёжных систем.

В сентябре NanduQ заявила о делистинге бумаг с Nasdaq, уточняет «Интерфакс». Сейчас бумаги компании торгуются на Astana International Exchange и Мосбирже. На последней на 14:28 мск 6 октября 2025 года они стоят около 204 рублей за штуку.