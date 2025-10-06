Совет директоров бывшей Qiwi одобрил делистинг бумаг с Мосбиржи

Дату делистинга объявят после подтверждения торговой площадки.Совет директоров NanduQ (бывшая Qiwi) согласовал решение о подаче заявления на делистинг её американских депозитарных расписок (ADR) с Мосбиржи, пишет «Интерфакс» со ссылкой на компанию.Там объяснили, что не ведут операционной работы в России и не объявляли о редомициляции. Поэтому продолжение листинга на Мосбирже — «не стратегический приоритет».Компания планирует сосредоточиться на развитии своего международного бизнеса и сохранит Astana International Exchange в качестве основной площадки для листинга ADR. По плану NanduQ подаст заявление 6 октября 2025 года.Qiwi объявила о продаже бизнеса в России гонконгской Fusion Factor Fintech в январе 2024 года. Тогда же компания объявила о планах провести обратный выкуп до 10% своих депозитарных расписок, торгуемых на Nasdaq и Мосбирже.В феврале ЦБ отозвал лицензию у «Qiwi Банка» за нарушение законов — в том числе по противодействию отмыванию денег. Позже «Qiwi Банк» и систему переводов Contact исключили из списка операторов платёжных систем.В сентябре NanduQ заявила о делистинге бумаг с Nasdaq, уточняет «Интерфакс». Сейчас бумаги компании торгуются на Astana International Exchange и Мосбирже. На последней на 14:28 мск 6 октября 2025 года они стоят около 204 рублей за штуку.#новости