Отчёт Alphabet за квартал: выручка впервые превысила $100 млрд, облачные технологии принесли на 34% больше за счёт спроса на ИИ

Акции компании после закрытия торгов выросли на 7,75%.Фото Bloomberg Выручка Alphabet (материнская компания Google) в третьем квартале 2025-го выросла на 16% год к году и составила $102,35 млрд, следует из отчёта. Аналитик прогнозировали её на уровне $99,89 млрд, отмечает CNBC.Операционная прибыль компании за тот же период увеличилась на 31% и достигла $31,23 млрд. Прибыль на одну акцию — $3,10.Выручка от облачных сервисов Google Cloud выросла на 34%, до $15,15 млрд. В компании объяснили это стабильным спросом на технологии ИИ, а также спрогнозировали в связи с ним увеличение капитальных затрат с $91 млрд до $93 млрд по итогам 2025 года. Большая часть денег уходит на развитие дата-центров и другой технической инфраструктуры.Выручка от поиска Google и других сервисов выросла на 15% и составила $56,5 млрд. Выручка от рекламы в YouTube также увеличилась на 15%, до $10,26 млрд. Затраты на привлечение трафика — $14,82 млрд.Акции Alphabet после публикации квартального отчёта закрылись ростом на 2,5%. На постмаркете стоимость бумаг увеличилась на 7,75%, до $297 за штуку.#новости #google #отчёты