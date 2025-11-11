Фонд «Восход» инвестировал 250 млн рублей в российского разработчика промышленных 3D-принтеров Am.Tech

Общий объём раунда составит до 600 млн рублей — к нему смогут присоединиться другие инвесторы. О том, что Am.Tech привлекла 250 млн рублей от «Восхода», Forbes рассказали в фонде и подтвердили представители компании. Она занимается производством промышленных 3D-принтеров, а также разработкой ПО для металлопорошковой печати, уточняет издание.Всего Am.Tech планирует в ходе раунда привлечь до 600 млн рублей за 30% бизнеса, «у основателя останется 70%». Инвестировать в компанию желающие смогут через платформу «Аврора», которую «Восход» запустил в 2025 году.Полученные от фонда деньги Am.Tech направит на переход от опытного производства собственных моделей к масштабированию поставок 3D-принтеров, «полностью собранных в России». Для этого компании нужно «завершить локализацию деталей» и нарастить мощности производственного центра.У Am.Tech есть две модели промышленных 3D-принтеров — среднегабаритные АМТ-16 и АМТ-32, которые разработали на субсидии Минпромторга. Они позволяют создавать металлические детали для машиностроения, авиастроения и космонавтики, энергетики и медицины. Для печати используют никелевые, титановые, алюминиевые и другие порошки.Сейчас производственные мощности компании включают завод, исследовательские лаборатории и производственный центр. На конец 2025 года производитель планирует отгрузить девять промышленных 3D-принтеров.По данным «Контур Фокуса», 100% ООО «НПО «3Д-Интеграция» (юрлицо Am.Tech) принадлежит ООО «Ай 3Д группа», владельцем которой выступает Михаил Родин. Финансовые данные компании не обновлялись с конца 2021 года. По словам представителя «Восхода», в 2024 году её выручка составила 1,2 млрд рублей.#новости #восход