«Дом.рф» начнёт торговаться на Мосбирже 20 ноября 2025 года — это первое размещение госструктуры после IPO «Сбера»

Банк провёл его в 2007 году. Источник: «Дом.рф»Госкомпания «Дом.рф» накануне объявила о планах провести IPO в ноябре 2025 года — теперь Мосбиржа рассказала о дате начала торгов. Они состоятся 20 ноября 2025 года, акции включат в котировальный список первого уровня.Поучаствовать в IPO смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы. Они получат акции, выпущенные в рамках допэмиссии. Все привлечённые средства направят на рост и развитие бизнеса.При этом государство не будет продавать принадлежащие ему акции и сохранит мажоритарную долю. Количество выпущенных акций определят по результатам сбора книги заявок.Впервые об IPO «Дом.рф» заговорил ещё в 2024 году, в декабре того же года Владимир Путин подписал законопроект, разрешающий госкомпании выйти на биржу и получить статус публичного акционерного общества с долей государства не менее 50% плюс одна акция.В конце августа 2025 года ЦБ зарегистрировал проспект акций «Дом.рф», а в начале сентября она получила статус публичной компании.«Дом.рф» создана в 1997 году, это финансовый институт развития в жилищной сфере в России. Он специализируется на поддержке ипотеки и строительства жилья, а также выступает оператором программ по льготному жилищному кредитованию. В состав госкомпании входит одноимённый банк.#новости #домрф