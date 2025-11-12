Популярное
Евгения Евсеева
Инвестиции

«Дом.рф» начнёт торговаться на Мосбирже 20 ноября 2025 года — это первое размещение госструктуры после IPO «Сбера»

Банк провёл его в 2007 году.

Источник: «Дом.рф»
Источник: «Дом.рф»
  • Госкомпания «Дом.рф» накануне объявила о планах провести IPO в ноябре 2025 года — теперь Мосбиржа рассказала о дате начала торгов. Они состоятся 20 ноября 2025 года, акции включат в котировальный список первого уровня.
  • Поучаствовать в IPO смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы. Они получат акции, выпущенные в рамках допэмиссии. Все привлечённые средства направят на рост и развитие бизнеса.
  • При этом государство не будет продавать принадлежащие ему акции и сохранит мажоритарную долю. Количество выпущенных акций определят по результатам сбора книги заявок.
  • Впервые об IPO «Дом.рф» заговорил ещё в 2024 году, в декабре того же года Владимир Путин подписал законопроект, разрешающий госкомпании выйти на биржу и получить статус публичного акционерного общества с долей государства не менее 50% плюс одна акция.
  • В конце августа 2025 года ЦБ зарегистрировал проспект акций «Дом.рф», а в начале сентября она получила статус публичной компании.
  • «Дом.рф» создана в 1997 году, это финансовый институт развития в жилищной сфере в России. Он специализируется на поддержке ипотеки и строительства жилья, а также выступает оператором программ по льготному жилищному кредитованию. В состав госкомпании входит одноимённый банк.

#новости #домрф

4
1
8 комментариев