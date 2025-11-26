Основатели маркетингового стартапа Alphonso подали иск к LG на $1,5 млрд — они обвиняют компанию в захвате бизнеса и нарушении условий партнёрства

В 2020 году дочерняя структура LG выкупила контрольный пакет Alphonso. Стартап разработал технологию автоматического распознавания контента, которая собирает данные о просмотре «умных» телевизоров для персонализированных рекомендаций и таргетированной рекламы, пишет PPC.В 2020 году компания Zenith («дочка» LG) выкупила 55% Alphonso за $78 млн, чтобы усилить рекламный бизнес корпорации. При этом соглашение предусматривало для основателей стартапа право на выкуп акций, возможность требовать IPO и назначать часть совета директоров.Представители Alphonso утверждают, что в 2022 году LG реализовала схему по «уничтожению контрактных гарантий», уволив основателей стартапа и назначенных ими членов совета директоров. Кроме того, компания «навязала» изменения в контракте с целью перенаправления прибыли в LG, а также затягивала выкуп акций и IPO.В 2024 году суд признал увольнения незаконными и восстановил права основателей Alphonso. Они утверждают, что за четыре года LG вывела из стартапа более $500 млн и требуют компенсацию в размере $1,5 млрд.#новости #lg