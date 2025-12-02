Nvidia вложила $2 млрд в акции разработчика ПО для чипов Synopsys

Компании объявили о расширении партнёрства, направленного на «ускорение проектирования инженерных и вычислительных решений в ИИ».Nvidia купила акции Synopsys по цене $414,79 за штуку, пишет CNBC. Бумаги последней на фоне сделки подорожали на 4%, до $438,29.Глава Nvidia Дженсен Хуанг назвал сделку «грандиозной». По его словам, индустрия переживает переход от «классических вычислений общего назначения на центральных процессорах к новому способу — ускоренным вычислениям на графических процессорах».Партнёрство компаний должно ускорить развитие «одной из самых ресурсоёмких отраслей в мире — инжиниринге», добавил Хуанг. Конечная цель — ускорить и удешевить проектирование, моделирование и тестирование чипов.Synopsys предлагает услуги по проектированию кремниевых плат и автоматизации проектирования электроники. Nvidia поможет ей с разработкой своего портфеля «ресурсоёмких вычислительных приложений» и развитием агентного ИИ.Евгения ЕвсееваДеньги20 ноябАкции технологических компаний выросли после отчёта Nvidia — он вселил в инвесторов веру в отсутствие «ИИ-пузыря» В основном растут акции азиатских компаний. #новости #nvidia