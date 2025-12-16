Сервис для анализа данных Databricks привлёк $4 млрд при оценке в $134 млрд

На эти деньги компания будет помогать клиентам создавать ИИ-приложения. Источник: Getty ImagesВ раунде поучаствовали Insight Partners, Fidelity Management & Research Company и JPMorgan Asset Management с Andreessen Horowitz, пишет CNBC.Привлечённые средства направят на помощь клиентам в создании собственных ИИ-приложений и ИИ-агентов на основе данных компаний.Databricks разрабатывает ПО для быстрой обработки больших данных и подготовки их к анализу. Компания основана в 2013 году группой учёных.Сервис стал известным благодаря альтернативной технологии хранения большого количества разных видов данных. ПО сервиса предоставляет компаниям простой способ запуска облачных программ с поддержкой настройки и обновлений.Компания также создаёт и запускает открытые ИИ-модели — например, в 2023 году она представила модель DBRX с открытым исходным кодом.#новости #databricks