Евгения Евсеева
Инвестиции

Сервис для анализа данных Databricks привлёк $4 млрд при оценке в $134 млрд

На эти деньги компания будет помогать клиентам создавать ИИ-приложения.

Источник: Getty Images
Источник: Getty Images
  • В раунде поучаствовали Insight Partners, Fidelity Management & Research Company и JPMorgan Asset Management с Andreessen Horowitz, пишет CNBC.
  • Привлечённые средства направят на помощь клиентам в создании собственных ИИ-приложений и ИИ-агентов на основе данных компаний.
  • Databricks разрабатывает ПО для быстрой обработки больших данных и подготовки их к анализу. Компания основана в 2013 году группой учёных.
  • Сервис стал известным благодаря альтернативной технологии хранения большого количества разных видов данных. ПО сервиса предоставляет компаниям простой способ запуска облачных программ с поддержкой настройки и обновлений.
  • Компания также создаёт и запускает открытые ИИ-модели — например, в 2023 году она представила модель DBRX с открытым исходным кодом.

#новости #databricks

