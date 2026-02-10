Компания блогера MrBeast купила «ориентированный на подростков» финтех Step

В 2025 году СМИ писали о планах MrBeast по запуску собственного банковского сервиса. Источник: BloombergКомпания Beast Industries, принадлежащая автору крупнейшего в мире YouTube-канала MrBeast с 466 млн подписчиков Джимми Дональдсону, купила финтех-стартап Step, пишет TechCrunch. Сумма сделки не разглашается.У Step более 7 млн пользователей — сервис предлагает финансовые услуги и ориентируется на молодых людей, «помогая им откладывать деньги и инвестировать», отмечает издание.Я хочу дать миллионам молодых людей финансовую основу, которой у меня никогда не было. Джимми Дональдсон, автор канала MrBeastВ октябре 2025 года Дональдсон подал заявку на регистрацию товарного знака MrBeast Financial в бюро по патентам и товарным знакам США. Он планировал запустить собственный финтех через партнёрство с уже существующей компанией — чтобы использовать её инфраструктуру и избежать проблем с регулированием.#новости