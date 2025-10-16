MrBeast запланировал создать финтех-компанию, блогер подал заявку на регистрацию товарного знака MrBeast Financial — Business Insider

Проект могут реализовать через партнёрство с уже существующей компанией. Источник: Getty ImagesАвтор крупнейшего в мире YouTube-канала MrBeast с 446 млн подписчиков, Джимми Дональдсон, подал заявку на регистрацию товарного знака MrBeast Financial в бюро по патентам и товарным знакам США, пишет Business Insider.Заявка включает в себя планы по созданию мобильного приложения и онлайн-сервисов для предоставления финансовых и банковских услуг, отмечает издание. Дональдсон планирует запустить проект через партнёрство с уже существующей финтех-компанией — чтобы использовать её инфраструктуру и избежать проблем с регулированием.Эти планы согласуются с презентацией для инвесторов, описывающей выход компании Дональдсона на рынок финансовых услуг, о которой BI писало весной 2025 года. Например, в ней упоминались студенческие кредиты, страхование и анализ кредитной истории.Сроки запуска MrBeast Financial неизвестны. При этом компании, подающие заявку на регистрацию товарного знака, обязаны предоставить заявление с подтверждением намерения использовать его, подчёркивает издание.В октябре 2025 года MrBeast заявил, что развитие ИИ может угрожать «миллионам» людей, зарабатывающим на YouTube. Летом 2025 года блогер запустил ИИ-инструмент для генерации обложек к видео по текстовым запросам. После этого Дональдсон столкнулся с критикой со стороны художников и подписчиков и удалил анонс из соцсетей.#новости