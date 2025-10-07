«Страшные времена»: блогер MrBeast заявил, что развитие ИИ может угрожать «миллионам» людей, зарабатывающим на YouTube

Американец тоже попадал в скандал из-за использования ИИ. Источник: BloombergАвтор крупнейшего в мире YouTube-канала MrBeast с 443 млн подписчиков, Джимми Дональдсон, поделился прогнозом о будущем индустрии на фоне развития генеративного ИИ. Публикация блогера набрала более 6 млн просмотров.Интересно, когда видео, созданные с помощью ИИ, будут такими же хорошими, как обычные видео, что станет с YouTube и миллионами авторов? Страшные времена.Джимми ДональдсонЗаявление Дональдсона прозвучало на фоне выхода генератора видео Sora 2 от OpenAI и iOS-приложения на его базе, напоминающего TikTok. За первые два дня его скачали более 160 тысяч раз, что позволило Sora 2 попасть в топ американского App Store.В июне 2025 года MrBeast запустил ИИ-инструмент для генерации обложек к видео по текстовым запросам. После этого блогер столкнулся с критикой со стороны художников и подписчиков и удалил анонс из соцсетей.#новости