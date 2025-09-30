Доступ пока по приглашениям.Источник здесь и далее: OpenAI Sora 2 можете генерировать сложные сцены вроде гимнастических упражнений или сальто назад и не искажает реальность, рассказала компания.Например, если сгенерированный баскетболист «промахнётся», мяч отскочет от щита, а не «телепортируется» в кольцо, чтобы выполнить промпт. В OpenAI считают, что модели должны уметь точно генерировать не только успешные попытки, но и неудачные.В OpenAI также отметили, что Sora 2 лучше понимает «сложные» промпты, которые описывают несколько кадров, сохраняя общий стиль. Например, при генерации аниме или сцен фильмов.Модель может генерировать несколько звуковых дорожек: например, речь героев, реалистичные закадровые звуки и звуковые эффекты.Компания представила iOS-приложение Sora на базе Sora 2. Пользователи могут генерировать видео и просматривать их в настраиваемой ленте. Приложение напоминает TikTok, отмечает The Verge. О подготовке к его запуску писало Wired.Функция, благодаря которой OpenAI хочет привлекать и удерживать пользователей, — “cameos”. С помощью неё можно поместить себя в сгенерированную сцену с сохранением внешности и голоса. Перед этим нужно пройти верификацию с видео- и аудиозаписью для подтверждения личности и записи образа.Доступ к приложению пока по приглашениям — сначала в США и Канаде. Когда пользователь получит его, у него также появится доступ к Sora 2 на сайте. Пользователи могут зарегистрироваться, чтобы не пропустить уведомление о доступе. На старте Sora 2 будет бесплатной, лимиты компания не уточнила.Пользователи Android смогут протестировать Sora 2 на сайте, как только получат приглашение от кого-то, у кого уже есть доступ.Пользователи подписки ChatGPT Pro смогут использовать экспериментальную, «более качественную» модель Sora 2 Pro на sora.com — и «скоро» в приложении. Компания также планирует выпустить API для Sora 2.#новости #openai