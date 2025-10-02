Приложение Sora от OpenAI установили 164 тысячи раз за два дня — оно заняло третье место в App Store США

Доступ к нему пока только по приглашениям.Скриншот vc.ruOpenAI представила генератор видео Sora 2 и iOS-приложение для него в стиле TikTok 30 сентября 2025 года. Пользоваться приложением пока можно только с американских и канадских IP-адресов. Доступ — по приглашениям.По данным Appfigures, которые приводит TechCrunch, в первый день Sora скачали 56 тысяч раз. За два дня — 30 сентября и 1 октября — суммарно 164 тысячи раз.Приложение вышло на третье место американского App Store — после чат-бота Gemini от Google и ChatGPT от OpenAI. Для сравнения: ChatGPT на второй день после запуска занял первое место, Grok от xAI Илона Маска — четвёртое, Gemini — шестое, Copilot — 19, а Claude от Anthropic —78, отмечает издание.Ася КарповаAIвчераSora 2: как получить бесплатный доступ, возможности и лимиты модели Обзор функций, доступных на сайте и в приложении.#новости #sora