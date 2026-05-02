Американская сеть видеоигровых магазинов GameStop готовит предложение о покупке eBay — WSJ

Её рыночная капитализация в четыре раза меньше, чем у торговой платформы.Фото BloombergGameStop может направить предложение о покупке eBay в конце мая 2026 года, пишет WSJ со ссылкой на источники. По их словам, это часть плана гендиректора сети Райана Коэна по превращению компании в «гиганта с оборотом более $100 млрд».Возможная сумма сделки и другие условия пока неизвестны. Но GameStop уже начала «тихо» наращивать свою долю акций в eBay, отметили собеседники издания.При этом рыночная капитализация GameStop составляет около $11 млрд. Показатель eBay — примерно $45 млрд. По данным WSJ, на конец марта 2026 года на счетах GameStop было около $9 млрд свободных денег.На фоне новостей о готовящейся сделки акции eBay выросли более чем на 10%, бумаги GameStop прибавили около 5%.GameStop — американская сеть видеоигровых магазинов, которая до 2021 год считалась «умирающим бизнесом», а крупные венчурные фонды ставили на падение её акций. Однако в январе 2021-го трейдеры-любителей запустили кампанию на Reddit, в TikTok и Discord и смогли поднять стоимость акций компании до 1745% на пике.После резкого роста акций хэдж-фонд Melvin потерял $7 млрд за месяц. Он был основным игроком, который ставил на понижение. К маю 2022 года фонд объявил о закрытии.В сентябре 2022 года Netflix выпустил документальный мини-сериал об истории с GameStop. А 2023 году представил художественный фильм «Дурные деньги» о трейдерах с Reddit, которые подняли акции GameStopо.