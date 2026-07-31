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Артур Томилко
Инвестиции

Google, Amazon, Microsoft и Meta* с 2023 года вложили больше $1,1 трлн в инфраструктуру для ИИ, ещё $745 млрд собираются потратить в 2026-м — FT

Деньги идут на чипы, дата-центры и электроэнергию для их работы.

Источник: FT
Источник: FT
  • Американские ИТ-гиганты за три с половиной года превратились из компаний с «низкими капиталовложениями» в крупнейших инвесторов в физическую инфраструктуру, пишет FT.
  • Совокупные капитальные затраты Google, Amazon, Microsoft и Meta* с начала «ИИ-бума» в 2023 году до конца июня 2026-го достигли $1,1 трлн, следует из финансовых отчётов компаний.
  • В 2026 году они планируют потратить ещё около $745 млрд. Прежде всего на передовые чипы, дата‑центры и энергомощности для их работы.
  • Вложения в инфраструктуру привели к ускоренному росту выручки, особенно в сфере облачных вычислений. В частности, Google, Amazon и Microsoft сообщили о росте своих облачных подразделений, предоставляющих вычислительные мощности как разработчикам ИИ, так и их клиентам.
  • Однако на фоне масштабных инвестиций совокупный денежный поток четырёх компаний сократился до десятилетнего минимума и составил около $7 млрд. При этом Microsoft и Meta* тратят меньше, чем зарабатывают. Google впервые с момента своего IPO отчиталась об отрицательном свободном денежном потоке по итогам квартала, отмечает FT. А глава Amazon Энди Джесси заявил инвесторам, что у компании «какое-то время будут проблемы со свободным денежным потоком».
  • Опрошенные FT эксперты отмечают, что вложения ИТ-гигантов могут начать окупаться только «спустя годы». Это в том числе вызывает беспокойство инвесторов и приводит к волатильности на фондовых рынках.

*Meta признана в России экстремистской и запрещена.

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