Право
Евгения Евсеева

Суд принял решение о ликвидации «Qiwi Банка» по заявлению ЦБ Статьи редакции

Регулятор подал иск в марте 2024 года после отзыва лицензии — для принудительной ликвидации.

  • Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ решил ликвидировать «Qiwi Банк», следует из картотеки судов. Мотивировочная часть решения пока не опубликована.
  • Регулятор подал иск 14 марта 2024 года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что заявление о принудительной ликвидации направили, так как Банк России отозвал у «Qiwi Банка» лицензию «за неоднократное нарушение противолегализационного законодательства».
  • Согласно объяснениям регулятора, принудительная ликвидация кредитной организации происходит, когда у неё отзывают лицензию, но признаков банкротства нет. У «Qiwi Банка» их не было, об этом говорила и международная Qiwi Plc.
  • ЦБ отозвал лицензию у «Qiwi Банка» 21 февраля 2024 года. Регулятор утверждал, что кредитная организация нарушала федеральные законы и нормативные акты ЦБ, а также «систематически допускала» нарушения требований по противодействию «отмыванию доходов и финансированию терроризма».
  • 22 февраля «Qiwi Банк» и систему Contact исключили из реестра операторов платёжных систем. 1 марта источник РБК рассказал, что ФСБ начала проверку «Qiwi Банка» из-за возможного вывода за границу денег, «полученных незаконно».
  • Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которому временно поручили вести дела финансовой организации, приступило к страховым выплатам в феврале. «Точка» заявила, что компенсирует заблокированные и непокрытые страховкой АСВ средства своим клиентам. Незавершённые переводы системы Contact смогут вернуть при ликвидации банка. Владельцы Qiwi-кошельков тоже вправе подать заявку на выплаты.

#новости #цб #qiwi

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20 комментариев
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 Анон Аноныч

Как людям за наркотики платить???

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Андрей Вечерний

Натурой

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Арбузио Бандерос

Это где таким промышляют?

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Влад Борщ

Криптой. Любой торчок через любой обменник оплатит оплатив сбербанком)

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умный человек
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ZuDwa

Лучше поздно, чем никогда. Тинькофф банк на очереди.

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Павел

не на очереди, его правильный человек купил

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ZuDwa

Ну вот он его и угандошит

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Andrey Chuguev
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Вадим Д.

Ликвидаторы суда

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Marusya

Нелюди как теперь стим пополнять

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Келсо

Ой да сейчас альтернатива быстро найдется

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Anubis

Давно уже полно сторонних сайтов пополнения стима

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Довольный

Через всякие стим баланс с комиссией в 10% :(

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Merlin

Если есть загран, открывайте Фридом финанс)

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Semen Andreev

Ликвидация в этом контексте звучит забавно)

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Сергей Буров

так они же уже придумали как выкрутиться

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Влад Борщ

Вы путаете Банк и Не банк. Банк ликвидируют, а сама КИВИ будет дальше работать через другие банки, может кого купят из готовых банков с лицензией.

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ZuDwa

Ога, связной тож сам потихоньку сдох после ликвидации связного банка

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клинский
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17 комментариев
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