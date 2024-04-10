Суд принял решение о ликвидации «Qiwi Банка» по заявлению ЦБ Статьи редакции
Регулятор подал иск в марте 2024 года после отзыва лицензии — для принудительной ликвидации.
- Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ решил ликвидировать «Qiwi Банк», следует из картотеки судов. Мотивировочная часть решения пока не опубликована.
- Регулятор подал иск 14 марта 2024 года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что заявление о принудительной ликвидации направили, так как Банк России отозвал у «Qiwi Банка» лицензию «за неоднократное нарушение противолегализационного законодательства».
- Согласно объяснениям регулятора, принудительная ликвидация кредитной организации происходит, когда у неё отзывают лицензию, но признаков банкротства нет. У «Qiwi Банка» их не было, об этом говорила и международная Qiwi Plc.
- ЦБ отозвал лицензию у «Qiwi Банка» 21 февраля 2024 года. Регулятор утверждал, что кредитная организация нарушала федеральные законы и нормативные акты ЦБ, а также «систематически допускала» нарушения требований по противодействию «отмыванию доходов и финансированию терроризма».
- 22 февраля «Qiwi Банк» и систему Contact исключили из реестра операторов платёжных систем. 1 марта источник РБК рассказал, что ФСБ начала проверку «Qiwi Банка» из-за возможного вывода за границу денег, «полученных незаконно».
- Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которому временно поручили вести дела финансовой организации, приступило к страховым выплатам в феврале. «Точка» заявила, что компенсирует заблокированные и непокрытые страховкой АСВ средства своим клиентам. Незавершённые переводы системы Contact смогут вернуть при ликвидации банка. Владельцы Qiwi-кошельков тоже вправе подать заявку на выплаты.
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Как людям за наркотики платить???
Натурой
Это где таким промышляют?
Криптой. Любой торчок через любой обменник оплатит оплатив сбербанком)
Лучше поздно, чем никогда. Тинькофф банк на очереди.
не на очереди, его правильный человек купил
Ну вот он его и угандошит
Ликвидаторы суда
Нелюди как теперь стим пополнять
Ой да сейчас альтернатива быстро найдется
Давно уже полно сторонних сайтов пополнения стима
Через всякие стим баланс с комиссией в 10% :(
Если есть загран, открывайте Фридом финанс)
Ликвидация в этом контексте звучит забавно)
так они же уже придумали как выкрутиться
Вы путаете Банк и Не банк. Банк ликвидируют, а сама КИВИ будет дальше работать через другие банки, может кого купят из готовых банков с лицензией.
Ога, связной тож сам потихоньку сдох после ликвидации связного банка