Для этого они должны подать уведомление в Роспотребнадзор.

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Все частные лаборатории России смогут проводить тесты на коронавирус нового типа. Об этом на заседании Координационного совета по борьбе с инфекцией рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Чтобы начать тестирование, лаборатория должна подать электронное уведомление в Роспотребнадзор и сообщить, когда выявит случай заболевания коронавирусом, пояснил чиновник.

Расширение списка лабораторий позволит каждому человеку проверить здоровье, уточнил Мишустин. Всего, по словам чиновника, в России уже проведено 800 тысяч тестов на коронавирус нового типа.