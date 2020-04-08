Прямой эфир
в пользу общения при помощи мемов
Для этого они должны подать уведомление в Роспотребнадзор.
Все частные лаборатории России смогут проводить тесты на коронавирус нового типа. Об этом на заседании Координационного совета по борьбе с инфекцией рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.
Чтобы начать тестирование, лаборатория должна подать электронное уведомление в Роспотребнадзор и сообщить, когда выявит случай заболевания коронавирусом, пояснил чиновник.
Расширение списка лабораторий позволит каждому человеку проверить здоровье, уточнил Мишустин. Всего, по словам чиновника, в России уже проведено 800 тысяч тестов на коронавирус нового типа.
В Москве домашнее тестирование на коронавирус проводит Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора — услуга стоит 1900 рублей, уточняет The Bell. Сеть «Инвитро» отказалась от идеи тестирования на дому и будет делать анализы по запросу больниц в Новосибирске. 8 апреля тестировать на дому начала сеть клиник «Ингосстраха», пишет «Медуза». Стоимость услуги – 6000 рублей, результат можно получить через два дня.
Коронавирус нового типа?
20% ОРВИ - это коронавирус, им болел каждый.
А конкретно HKUI, OC43, E229, Вирус Нью-Хейвен и другие. Они вызывают простуду с похожими симптомами, и расстройства желудка, но смертность от них составляет 0,01%, в 10 раз меньше чем грипп и в 120 раз меньше, чем COVID
COVID - 19 вызывается SARS-CoV-2, который появился в ноябре 2019, это НОВЫЙ бета-коронавирус
Хоть кто-то не путает SARS-CoV-2 и COVID-19
На офпортале подсчета кол-ва тестов занимательная математика:
Что не так с цифрами? Все норм.
За 6 апр 48,3 суточный, 795,2 общий.
За 7 апр 68,8 суточный, 910,2 общий
Если 6 апреля всего было 795,5к и сделано на следующий день 68,8, то всего должно быть 864,3к, а не 910,2
Ну и вопрос, почему за сутки вдруг показатель вырос на 20,5тыс тестов? За счет новых лабораторий?
- В кассу подходите для анализа.
- А сами то анализы куда сдавать
- Просто пятитысячную купюру лизните и отдайте в кассу!
Ага. Только вот не всем разрешили. Роспотребнадзор отбрил несколько таких
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