В Москве задержали гендиректора «Кухни на районе» Антона Лозина и ещё двух человек по делу о массовом отравлении — СМИ

В ходе расследования установлены «множественные нарушения санитарно-эпидемиологических требований». В сообщении СК говорится о задержании «фактического руководителя коммерческой организации по производству продукции, генерального директора частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководителя отдела качества».По данным ТАСС и «Ъ», среди задержанных — гендиректор «Кухни на районе» Антон Лозин. Telegram-канал Baza пишет, что задержали двух сотрудников компании «Гастропорт», которая производила салаты с фасолью и тунцом.В ходе расследования установлены «множественные нарушения обязательных санитарно-эпидемиологических требований», добавили в СК. В частности, отсутствие документов со сроками годности продуктов и протоколов лабораторных испытаний, невыполнение программ производственного контроля и нарушения условий хранения сырья и готовой еды.Следователи также выявили факт «незаконной регистрации по месту пребывания нескольких иностранных граждан». Возбуждено дело об организации незаконной миграции.Фото ТАСС15 июня 2024 года СМИ и Telegram-каналы сообщили, что несколько человек поступили в инфекционные стационары разных московских больниц с подозрением на ботулизм. Все, по тем данным, ели консервированный тунец и лобио из доставки. На 17 июня количество пострадавших — 121 человек, из них 55 человек находятся в тяжёлом состоянии.Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование и рекомендовал не есть «Салат лобио» от ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе») и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от «Гастропорт». Из-за этих продуктов пострадавшие и попали в больницу.Их продажи приостановили.Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК — это «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Позже провёл обыски на складах неназванных компаний и сообщил, что обнаружил «интересующую следствие продукцию, от которой работники пытались избавиться».После этого «Кухня на районе» временно приостановила работу, чтобы проверить «вообще все продукты — даже те, которые не вызывают опасений».17 июня случаи отравления были зафиксированы также в Нижнем Новгороде и Татарстане. Местные управления СК возбудили уголовные дела. Управление Роспотребнадзора по Татарстану сообщило, что салат «Лобио с фасолью» в республике купили 116 человек, ещё 136 порций изъято для лабораторных исследований.#новости #кухнянарайоне
При чем тут рафики и сан пин , весь коллектив. Если в салатах траванулись консервами . Которые были куплены у поставщика . У которого как раз и проблемы с консервами .
Наверно надо их искать , чтоб эти консервы дальше не поехали травить людей .
Так у них должны быть документы на сроки годности, которых и не нашли. Это ж косяк продавца , именно он посредник и должен проверять сроки годности. В магазинах продавцы обязаны ежедневно изымать всю просрочку, это их функция, не поставщиков.
Это надо здравый смысл включать, а когда то такое было? Карательная машина начала крутить жернова, видимо «Кухня на районе» кому то дорогу перешла или делиться не захотела с кем надо. Итог на лицо.
ну, если эти консервы были просрочены, то не в производителе консерв дело, а в том кто от них вовремя не избавился и опять же когда консерву вскрываешь ее тут же всю нужно использовать, хранить в жестяной таре в холодильнике нельзя, поэтому утверждать, что виноват поставщик пока нельзя
1. Ищут под фонарём, а не где потеряли
2. Плохие консервы должны быть видны визуально, по идее, их нужно было списывать, а не пускать в производство
Наверное нужно проводить приемку товара? Тем более это пищевка, обязательная санэкспертиза каждой, повторяю каждой партии товара.
Ты сейчас пишешь не про домохозяку, а про крупное пищевое производство. Где ДОЛЖНЫ быть специалисты отвечающие за качество используемых продуктов.