В Госдуму внесли законопроект о запрете «распространения» рекламы на ресурсах экстремистских и нежелательных организаций

О планах запретить рекламные интеграции в заблокированных соцсетях в начале июня 2024 года сообщал депутат Горелкин. Документ предполагает внесение изменений в закон «О рекламе». Среди его авторов — депутаты Александр Хинштейн, Антон Горелкин, Андрей Луговой и другие.Согласно тексту законопроекта, «не допускается распространение рекламы на информационных ресурсах» организаций, объявленных нежелательными или экстремистскими.По словам Хинштейна, инициатива направлена в том числе против Meta*, которая продолжает «зарабатывать на рекламном российском рынке».Попадут ли под запрет интеграции в аккаунтах блогеров на запрещённых площадках, если законопроект вступит в силу, депутат не пояснил. Но момент написания заметки представитель Хинштейна не ответил на запрос vc.ru.О планах внести в Госдуму законопроект, запрещающий рекламные интеграции в заблокированных соцсетях, в начале июня 2024 года рассказал замглавы думского комитета по информполитике Антон Горелкин.Instagram* и Facebook* признаны в России экстремистскими сервисами и заблокированы, но рекламу там официально не запрещали. Главное — её маркировать. По данным Роскомнадзора, в 2023 году российские рекламодатели потратили на размещения в Instagram* 900 млн рублей.*Meta (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана в России экстремистской и запрещена. #новости #законопроекты #реклама
В Госдуму внесли законопроект о запретеЭти слова уже можно пропускать, просто писать, что именно запретили, другие законы у нас не выходят. Не в этой жизни
Хинштейн, Горелкин, Луговой наверное готовы предложить достойную альтернативу....
Главное маркировка!😂👍
Попадут ли под запрет интеграции в аккаунтах блогеров на запрещённых площадках, если законопроект вступит в силу, депутат не пояснилКого-то обязательно натянут. Как без этого.