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Артур Томилко
Право

В Госдуму внесли законопроект о запрете «распространения» рекламы на ресурсах экстремистских и нежелательных организаций

О планах запретить рекламные интеграции в заблокированных соцсетях в начале июня 2024 года сообщал депутат Горелкин.

  • Документ предполагает внесение изменений в закон «О рекламе». Среди его авторов — депутаты Александр Хинштейн, Антон Горелкин, Андрей Луговой и другие.
  • Согласно тексту законопроекта, «не допускается распространение рекламы на информационных ресурсах» организаций, объявленных нежелательными или экстремистскими.
  • По словам Хинштейна, инициатива направлена в том числе против Meta*, которая продолжает «зарабатывать на рекламном российском рынке».
  • Попадут ли под запрет интеграции в аккаунтах блогеров на запрещённых площадках, если законопроект вступит в силу, депутат не пояснил. Но момент написания заметки представитель Хинштейна не ответил на запрос vc.ru.
  • О планах внести в Госдуму законопроект, запрещающий рекламные интеграции в заблокированных соцсетях, в начале июня 2024 года рассказал замглавы думского комитета по информполитике Антон Горелкин.
  • Instagram* и Facebook* признаны в России экстремистскими сервисами и заблокированы, но рекламу там официально не запрещали. Главное — её маркировать. По данным Роскомнадзора, в 2023 году российские рекламодатели потратили на размещения в Instagram* 900 млн рублей.

*Meta (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана в России экстремистской и запрещена.

#новости #законопроекты #реклама

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7 комментариев
Токс

В Госдуму внесли законопроект о запретеЭти слова уже можно пропускать, просто писать, что именно запретили, другие законы у нас не выходят. Не в этой жизни

1
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Влад

Хинштейн, Горелкин, Луговой наверное готовы предложить достойную альтернативу....

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Укладчик стекловаты
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Александр Румянцев

Главное маркировка!😂👍

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Укладчик стекловаты

Попадут ли под запрет интеграции в аккаунтах блогеров на запрещённых площадках, если законопроект вступит в силу, депутат не пояснилКого-то обязательно натянут. Как без этого.

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