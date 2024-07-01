Суд в Москве постановил взыскать с Google 10 млрд рублей в пользу её обанкротившейся российской «дочки»

Судья признал незаконным перечисление этой суммы в виде дивидендов и налога на них в 2021 году. Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление конкурсного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского, пишут «РИА Новости».Таляровский подал его в апреле 2024 года. Он говорил, что в декабре 2021-го «дочка» выплатила 9,49 млрд рублей в виде дивидендов в пользу Google International и 500 млн рублей в виде налога. Перевод проводили, когда состояние ООО «отвечало признакам неплатёжеспособности».Суд согласился с этим и признал сделки незаконными, а также постановил взыскать с американской Google около 10 млрд рублей. Как именно будут взыскивать деньги — не уточняется. Их нужно выплатить в пользу ООО «Гугл».Фото: Getty ImagesООО «Гугл» подало иск о банкротстве в 2022 году из-за ареста банковского счёта для принудительного взыскания штрафа. В октябре 2023 года ООО признали банкротом.По данным «Контур.Фокуса», на конец 2023 года у ООО не было выручки (в 2022 году она составила 24,2 млрд рублей). Чистый убыток — 3,1 млрд рублей против 10,2 млрд рублей годом ранее.На 10 января 2024 года кредиторы второй очереди требовали от юрлица около 285 млн рублей, а кредиторы третьей очереди — более 20,3 млрд рублей. Общая сумма ещё нескольких требований превышает 30 млрд рублей.#новости #google
Долгие годы еще после падения режима деда зарубежные компании будут чураться российского рынка.
Фактически сейчас закладывается фундамент для дальнейшего технологического отставания на десятилетия.
Ужоснах. А зарубежные компании в курсе, что они чураются российского рынка?.. Райф не в курсе, надо его срочно уведомить. Эпл не в курсе - его айфоны до сих пор продаются в России. Гугл не в курсе - его Ютуб до сих пор смотрят. Кока-Колу до сих пор пьют, хоть и под другой маркой. Марс со Сникерсом до сих пор едят. Ливай Штраусс до сих пор носят. Что ж это все не в курсе вообще?...
Действительно, сколько можно терпеть режим постоянно "зависающего" на выступлениях деда
На всегда! При нашей жизни теперь навсегда...
На столетия!! На тысячелетия!!
🤦♂️
Так и не добавили в реакции клована... :(