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Евгения Евсеева
Право

Суд в Москве постановил взыскать с Google 10 млрд рублей в пользу её обанкротившейся российской «дочки»

Судья признал незаконным перечисление этой суммы в виде дивидендов и налога на них в 2021 году.

  • Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление конкурсного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского, пишут «РИА Новости».
  • Таляровский подал его в апреле 2024 года. Он говорил, что в декабре 2021-го «дочка» выплатила 9,49 млрд рублей в виде дивидендов в пользу Google International и 500 млн рублей в виде налога. Перевод проводили, когда состояние ООО «отвечало признакам неплатёжеспособности».
  • Суд согласился с этим и признал сделки незаконными, а также постановил взыскать с американской Google около 10 млрд рублей. Как именно будут взыскивать деньги — не уточняется. Их нужно выплатить в пользу ООО «Гугл».
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
  • ООО «Гугл» подало иск о банкротстве в 2022 году из-за ареста банковского счёта для принудительного взыскания штрафа. В октябре 2023 года ООО признали банкротом.
  • По данным «Контур.Фокуса», на конец 2023 года у ООО не было выручки (в 2022 году она составила 24,2 млрд рублей). Чистый убыток — 3,1 млрд рублей против 10,2 млрд рублей годом ранее.
  • На 10 января 2024 года кредиторы второй очереди требовали от юрлица около 285 млн рублей, а кредиторы третьей очереди — более 20,3 млрд рублей. Общая сумма ещё нескольких требований превышает 30 млрд рублей.

#новости #google

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67 комментариев
Психиатрическая неотложка

Долгие годы еще после падения режима деда зарубежные компании будут чураться российского рынка.
Фактически сейчас закладывается фундамент для дальнейшего технологического отставания на десятилетия.

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Дед Мазай

Ужоснах. А зарубежные компании в курсе, что они чураются российского рынка?.. Райф не в курсе, надо его срочно уведомить. Эпл не в курсе - его айфоны до сих пор продаются в России. Гугл не в курсе - его Ютуб до сих пор смотрят. Кока-Колу до сих пор пьют, хоть и под другой маркой. Марс со Сникерсом до сих пор едят. Ливай Штраусс до сих пор носят. Что ж это все не в курсе вообще?...

6
1
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Асушник

Действительно, сколько можно терпеть режим постоянно "зависающего" на выступлениях деда

2
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Po...

На всегда! При нашей жизни теперь навсегда...

2
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Andrey Vasilev

На столетия!! На тысячелетия!!
🤦‍♂️

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Невероятный Блондин
4
4
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Император Нолимоций

Так и не добавили в реакции клована... :(

1
1
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