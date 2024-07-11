Суд обязал Минцифры выплатить «Ростелекому» 232 млн рублей долга за поддержку системы паспортного и миграционного контроля

Юристы говорят, что с 2018 года сумма взысканных с министерства долгов составила около 1 млрд рублей. Арбитражный суд Москвы в конце июня 2024 года обязал Минцифры выплатить «Ростелекому» 231,9 млн рублей за обязательные работы по поддержке и развитию инфраструктуры государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения (ГС ПВДНП). Внимание на решение обратил «Ъ».С 2010 года «Ростелеком» предоставляет оборудование и услуги связи для ПВДНП, а с 2011-го выступает единственным подрядчиком, следует из материалов дела. В 2019-м полномочия по курированию системы передали МВД, в 2022-м компания заключила с министерством контракт на услуги связи и развитие межведомственной инфраструктуры для системы.В октябре 2022 года правительство назначило Минцифры ответственным за взаимодействие между ведомствами. Однако министерство не заключало договор с «Ростелекомом» до июля 2023 года.Обязательства по контракту с МВД компания выполнила за пять дней, после чего в течение семи продолжила поддерживать систему, не получая деньги. По закону «О связи» поставщик услуг связи для госорганов не может отказаться выполнять работы без разрешения заказчика.По словам Минцифры, ведомство не должно было оплачивать услуги «Ростелекома» до заключения госконтракта. Более того «исковые требования составлены из расчёта тарифов контракта, заключенного ранее с МВД».Споры с Минцифры по долгам возникают регулярно, говорят юристы. В случаях, когда услуги фактически оказывались, но неоплачивались, суды встают на сторону оператора. Таким образом с 2018 года «Ростелеком» взыскал с министерства около 1 млрд рублей.#новости #минцифры #ростелеком #суды
Боже мой, мы требуем от народа соблюдение законов, но сами их не знаем, как можно было предоставлять услуги до заключения договора?
Вор у вора дубинку украл 🤭