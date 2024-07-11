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Артур Томилко
Право

Суд обязал Минцифры выплатить «Ростелекому» 232 млн рублей долга за поддержку системы паспортного и миграционного контроля

Юристы говорят, что с 2018 года сумма взысканных с министерства долгов составила около 1 млрд рублей.

  • Арбитражный суд Москвы в конце июня 2024 года обязал Минцифры выплатить «Ростелекому» 231,9 млн рублей за обязательные работы по поддержке и развитию инфраструктуры государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения (ГС ПВДНП). Внимание на решение обратил «Ъ».
  • С 2010 года «Ростелеком» предоставляет оборудование и услуги связи для ПВДНП, а с 2011-го выступает единственным подрядчиком, следует из материалов дела. В 2019-м полномочия по курированию системы передали МВД, в 2022-м компания заключила с министерством контракт на услуги связи и развитие межведомственной инфраструктуры для системы.
  • В октябре 2022 года правительство назначило Минцифры ответственным за взаимодействие между ведомствами. Однако министерство не заключало договор с «Ростелекомом» до июля 2023 года.
  • Обязательства по контракту с МВД компания выполнила за пять дней, после чего в течение семи продолжила поддерживать систему, не получая деньги. По закону «О связи» поставщик услуг связи для госорганов не может отказаться выполнять работы без разрешения заказчика.
  • По словам Минцифры, ведомство не должно было оплачивать услуги «Ростелекома» до заключения госконтракта. Более того «исковые требования составлены из расчёта тарифов контракта, заключенного ранее с МВД».
  • Споры с Минцифры по долгам возникают регулярно, говорят юристы. В случаях, когда услуги фактически оказывались, но неоплачивались, суды встают на сторону оператора. Таким образом с 2018 года «Ростелеком» взыскал с министерства около 1 млрд рублей.

#новости #минцифры #ростелеком #суды

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2 комментария
Remedios

Боже мой, мы требуем от народа соблюдение законов, но сами их не знаем, как можно было предоставлять услуги до заключения договора?

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Запопу Кусь

Вор у вора дубинку украл 🤭

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