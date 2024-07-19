ФАС выдала предписание производителю дезодорантов и гелей для душа EXXE из-за копирования дизайна AXE

Компания должна остановить продажи и изменить упаковки. ООО «Арвитекс» выпустила мужские дезодоранты и гели для душа EXXE, дизайн упаковок которых повторяет оформление продуктов AXE, сообщили в ФАС.Сходство заключается в повторяющейся цветовой гамме, схожем расположении и стилистике ключевых элементов. Это может способствовать неправомерному использованию репутации бренда AXE, пояснили в службе.Регулятор счел действия «Арвитекс» недобросовестной конкуренцией и выдал компании предписание о прекращении продажи дезодорантов и гелей для душа EXXE до изменения дизайна упаковок.12 июля 2024 года ФАС также возбудила дело против производителя печенья «Умка» из-за копирования упаковки Oreo.#новости #фас #axe
а чой то фас беспокоится за бренд англосакского юниливера? разве он не ушел из рф?
Фас агент госдепа
А может они в кои-то веке сделали свою работу 😱
Не ушел)
нет
Пиздец бизнес по-русски
скорее по корейский