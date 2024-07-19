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Артур Томилко
Право

ФАС выдала предписание производителю дезодорантов и гелей для душа EXXE из-за копирования дизайна AXE

Компания должна остановить продажи и изменить упаковки.

ФАС выдала предписание производителю дезодорантов и гелей для душа EXXE из-за копирования дизайна AXE
ФАС выдала предписание производителю дезодорантов и гелей для душа EXXE из-за копирования дизайна AXE
  • ООО «Арвитекс» выпустила мужские дезодоранты и гели для душа EXXE, дизайн упаковок которых повторяет оформление продуктов AXE, сообщили в ФАС.
  • Сходство заключается в повторяющейся цветовой гамме, схожем расположении и стилистике ключевых элементов. Это может способствовать неправомерному использованию репутации бренда AXE, пояснили в службе.
  • Регулятор счел действия «Арвитекс» недобросовестной конкуренцией и выдал компании предписание о прекращении продажи дезодорантов и гелей для душа EXXE до изменения дизайна упаковок.
  • 12 июля 2024 года ФАС также возбудила дело против производителя печенья «Умка» из-за копирования упаковки Oreo.

#новости #фас #axe

4
37
37 комментариев
Иван

а чой то фас беспокоится за бренд англосакского юниливера? разве он не ушел из рф?

5
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Sith Bender

Фас агент госдепа

5
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Аникин

А может они в кои-то веке сделали свою работу 😱

2
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Влад Борщ

Не ушел)

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Dmitrii Porozhniakov

нет

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Отрицательный Веган

Пиздец бизнес по-русски

5
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Иван

скорее по корейский

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