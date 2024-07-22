Банкротящаяся «дочка» Oracle в России так и не выплатила долги на 1,4 млрд рублей — РБК

Все деньги вывели за границу в 2022 году, а оборудование компания утилизировала.«Дочка» Oracle — «Оракл компьютерное оборудование» — так и не выплатила 1,43 млрд рублей долгов российским компаниям, следует из отзыва арбитражного управляющего Егора Непомнящих по делу о банкротстве, с которым ознакомилось РБК.Oracle объявила о приостановке всех операций в России в марте 2022 года. Среди её клиентов были ФНС, Казначейство, Минфин, Минтранс, ЦБ, «Почта России», «Газпромбанк», «Ростелеком», ВТБ и другие. По закону компания должна была вернуть все неотработанные авансы.В декабре 2022 года ИТ-компания «Крок» потребовала признать «Оракл компьютерное оборудование» банкротом. В феврале 2023-го суд постановил изучить финансовое положение компании и назначил временного управляющего, а в августе признал её банкротом. Кроме «Крок» среди кредиторов — дистрибьюторы «Форс», «Марвел-дистрибуция», а также «Альфа-банк», «Сбер», «Мегафон» и другие.Oracle до 2022 года была вместе с SAP и Microsoft «лидерами по автоматизации бизнес-процессов», следует из отзыва Непомнящих. Но часть компаний «негативные последствия» своего ухода постарались минимизировать.Сейчас продолжается сбор конкурсной массы, включение кредиторов в реест, говорит Непомнящих. Oracle же «серьёзно вовлечена в судебный процесс» и пытается препятствовать любым попыткам взыскать деньги — например, российская «дочка» ещё в 2022 году вывела все деньги на счёт ирландской Oracle EMEA Ltd. А оборудование на 300 млн рублей компания утилизировала.Пока удалось добиться признания недействительной выплаты 8 млн рублей выходного пособия директору Oracle Systems в России и СНГ, а также соглашение о расторжении договора аренды на 25 млн рублей. Источник РБК рассказал, что «Мегафон» стал единственным кредитором, который смог получить деньги до вывода их за границу. Но компания обязана вернуть 44 млн рублей в конкурсную массу — так как средства должника должны распределить равномерно.Фото: European pressphoto agency #новости #oracle
Грамотно сделали кстати
Собрать деньги и съебаться, профит)))
так и не выплатила долги на 1,4 млрд ₽За что будет оштрафована на 5 триллионов. И гугл заодно, чтоб два раза не ходить.
запретить Оракл перейти на Ред БД
Определитесь, куда нам уже переходить
Кому выплачивать? Мафии?
Какой мафии? Они назанимали денег и по закону должны вернуть