Бывшего замминистра связи Алексея Солдатова приговорили к двум годам колонии по делу о «краже IP-адресов»

Его возбудили в 2019 году как дело о мошенничестве, но после передачи домена .su государству переквалифицировали на злоупотребление полномочиями. Савёловский районный суд Москвы вынес приговор по делу бывшего замминистра связи России и одного из «основоположников Рунета» Алексея Солдатова, пишет RTVI.По словам его адвоката Екатерины Чупарновой, Солдатова приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда.Дело против Солдатова возбудили в 2019 году — изначально его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считало, что Солдатов вместе с бизнес-партнёрами передал чешскому провайдеру Reliable Communications права на 490 тысяч IPv4-адресов, принадлежащих Российскому научно-исследовательскому институту развития общественных сетей (РосНИИРОС). Совладельцы Reliable Communications — Солдатов и Алексей Шкиттин.Заявление с просьбой проверить передачу IP-адресов подал Андрей Липов, на тот момент — начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи, сейчас — глава Роскомнадзора. Это утверждал Саркис Дарбинян, адвокат Шкиттина.Причиной конфликта СМИ называли борьбу за домен .su — в 2019 году он вместе с доменами .ru и .рф стал частью «национальной доменной зоны». Он должен был перейти под контроль государства, но исторически доменом управлял «Фонд развития интернета», которым владел Солдатов.В 2020-м фонд «вынужденно» передал права государству, а Солдатову изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде, а дело переквалифицировали с мошенничества на злоупотребление полномочиями — ч.1 ст.201 УК.Фото: «Википедия»Солдатов в 1990-е возглавлял вычислительный центр «Курчатовского института», где запустили первую в России научную сеть «Релком» с выходом в интернет. В 1992 году запустил первый в России интернет-провайдер с таким же названием, а также основал РосНИИРОС. С 2008 по 2010 год Солдатов был заместителем министра связи (сейчас Минкомсвязь называется Минцифры).#новости #рунет
по делу о «краже IP-адресов»Также при обыске в его квартире были обнаружены сотня MAC-адресов и элитная коллекция ssh-тунелей
элитная коллекция ssh-тунелейЗолотых?!
И серия "блатных" ключей шифрования начинающися с 666, 777 и 000
OpenVpn до хоста Яроша
Так вот кто 127.0.0.1 сыпздил!
У меня есть. Но я нашёл, хотел пойти заявление написать.
Интересно какого это 5 лет находиться под следствием, что бы потом получить 2 года