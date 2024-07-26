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Таня Боброва
Право

Суд в Москве заочно арестовал бывшего гендиректора «Like Центра» Василия Алексеева

Он объявлен в международный розыск.

  • Таганский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего гендиректора «Like Центра» Василия Алексеева. Срок исчисляется с момента его экстрадиции на территорию России или с момента его задержания в стране.
  • Алексеева обвиняют в совершении 92 преступлений по ч.4 ст.159 УК — мошенничество в особо крупном размере или в группе. В суде уточнили, что он объявлен в международный розыск.
  • Алексеев — фигурант дела основателя «Like Центра» Аяза Шабутдинова. Последний находится под арестом по обвинению в мошенничестве до 16 августа 2024 года. По словам адвоката предпринимателя, ему предъявлено 92 эпизода.
  • Сам Шабутдинов называл уголовное дело против себя «нездоровым сигналом всем предпринимателям» и отвергал обвинения в мошенничестве.
  • В «Like Центре» сменили гендиректора в декабре 2023 года — место Василия Алексеева занял директор по сервису Никита Ельцов. Алексеев тогда говорил, что продолжит работать над развитием «Like Центра» в роли советника и акционера.

#новости

44
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41
41 комментарий
Ddd

Хоть у кого-то мозгов оказалось больше, чем у Аяза или Блиновской.
Главный секрет успеха в российском бизнесе - вовремя конвертнутся в USDT и свалить на пляжи в Бразилии.

7
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Gedevan

Главный секрет успеха в российском бизнесе - вовремя конвертнутся в USDTОсобенно если твой бизнес заключается в том, что ты наебываешь большие группы людей

12
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giftmouse

почему в Российском? в других странах можно воровать получается?

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Константин Ж

Что случилось? Неужели Аязик, который раньше рассказывал всем о своем успешном успехе, оказался типа совсем не при делах и во всём виноват Карабас Барабас Алексеев, под дудку которого танцевал марионетка Аязик отрабатывая свои долги по микрокредиту взятому на покупку пылесоса маме на день рожденья?

5
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Fatum

Нет. "Группа лиц" просто обнаружилась.

2
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Зенин

Лол, просто нашли с кого еще можно денег стрясти

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Anton Rozhkov

Когда все забыли

5
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