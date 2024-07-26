Суд в Москве заочно арестовал бывшего гендиректора «Like Центра» Василия Алексеева

Он объявлен в международный розыск.Таганский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего гендиректора «Like Центра» Василия Алексеева. Срок исчисляется с момента его экстрадиции на территорию России или с момента его задержания в стране.Алексеева обвиняют в совершении 92 преступлений по ч.4 ст.159 УК — мошенничество в особо крупном размере или в группе. В суде уточнили, что он объявлен в международный розыск.Алексеев — фигурант дела основателя «Like Центра» Аяза Шабутдинова. Последний находится под арестом по обвинению в мошенничестве до 16 августа 2024 года. По словам адвоката предпринимателя, ему предъявлено 92 эпизода.Сам Шабутдинов называл уголовное дело против себя «нездоровым сигналом всем предпринимателям» и отвергал обвинения в мошенничестве.В «Like Центре» сменили гендиректора в декабре 2023 года — место Василия Алексеева занял директор по сервису Никита Ельцов. Алексеев тогда говорил, что продолжит работать над развитием «Like Центра» в роли советника и акционера.#новости
Хоть у кого-то мозгов оказалось больше, чем у Аяза или Блиновской.
Главный секрет успеха в российском бизнесе - вовремя конвертнутся в USDT и свалить на пляжи в Бразилии.
Главный секрет успеха в российском бизнесе - вовремя конвертнутся в USDTОсобенно если твой бизнес заключается в том, что ты наебываешь большие группы людей
почему в Российском? в других странах можно воровать получается?
Что случилось? Неужели Аязик, который раньше рассказывал всем о своем успешном успехе, оказался типа совсем не при делах и во всём виноват Карабас Барабас Алексеев, под дудку которого танцевал марионетка Аязик отрабатывая свои долги по микрокредиту взятому на покупку пылесоса маме на день рожденья?
Нет. "Группа лиц" просто обнаружилась.
Лол, просто нашли с кого еще можно денег стрясти
Когда все забыли