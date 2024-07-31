В Госдуму внесли законопроект о праве компаний и самозанятых на кредитные каникулы на постоянной основе

Взять их можно будет раз в пять лет на полгода. 30 июля 2024 года в Госдуму внесли законопроект, который даёт малому и среднему бизнесу (МСБ), а также самозанятым право требовать у банков кредитные каникулы.Согласно пояснительной записке, законопроект создали по поручению президента России Владимира Путина — он в феврале 2024 года предложил разрешить МСБ раз в пять лет брать кредитные каникулы на полгода без ухудшения кредитной истории.Кредитные каникулы позволяют заёмщику в случае сокращения дохода временно приостановить платежи по займу или снизить их размер. Их ввели в 2020 году как временную меру поддержки россиян и бизнеса в пандемию Covid-19. Меру несколько раз продлевали, в последний — до конца 2023 года.С января 2024 года у россиян-физлиц действует постоянное право на кредитные каникулы.Максимальный размер кредита, по которому можно попросить каникулы, будет определять правительство. Но пока оно не установило параметры, суммы будут такими: до 10 млн рублей — у самозанятых, до 60 млн рублей — у микропредприятий, до 400 млн рублей — у малых, до 1 млрд рублей — у средних.Брать каникулы можно раз в пять лет, длиться они будут до полугода. В течение этого времени можно будет оплачивать только проценты по договору. При «существенном» изменении ключевой ставки ЦБ проценты можно будет начислять по формуле: ставка регулятора и ещё 1% сверху.#новости #кредитныеканикулы
За чей счет банкет? Бюджет субсидирует или из прибылей банка?
В смысле за чей?
В период каникул проценты оплачиваются. Банк ничего не теряет. Он только зарабатывает больше, так как заёмщик в течении полугода будет платить, а тело кредита не уменьшается
Ну раз по поручению Самого, то да, примут.
Однако, по дороге окажется что МСП и самозанятые слёзно умоляли максимально усложнить процедуру и вообще сделать не раз в пять лет, а в 50 и справки нужны специфические.
А также, всем, у кого от рождения есть две ноги и один нос, каникулы не положены.
А если какой-нибудь форс-мажор, ковид - 2 , например. Взял каникулы, все прошло, а через пару лет уже из-за своих проблем нужно взять, дадут ли вторые ?
дадут дадут, догонят и еще дадут)) могут и еще кое что дать, только я бы в те каникулы не ездила
Теперь малым компаниям еще тяжелее будет кредит получить...
скорей для всех процент будет еще выше