Минюст признал иноагентом основателя обувной компании Zenden Андрея Павлова

Обновлено в 19:16 мск: Андрей Павлов рассказал РБК, что не знает подробностей о признании его иноагентом. «Если это я, то только гордость берёт», — отметил он. Его юристы будут запрашивать у Минюста обоснование для включения в реестр, чтобы в дальнейшем попытаться оспорить это в суде.