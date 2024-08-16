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Евгения Евсеева
Право

Минюст признал иноагентом основателя обувной компании Zenden Андрея Павлова

За распространение материалов иноагентов и «недостоверных сведений» о действиях властей.

Обновлено в 19:16 мск: Андрей Павлов рассказал РБК, что не знает подробностей о признании его иноагентом. «Если это я, то только гордость берёт», — отметил он. Его юристы будут запрашивать у Минюста обоснование для включения в реестр, чтобы в дальнейшем попытаться оспорить это в суде.

  • Ведомство внесло в реестр Андрея Васильевича Павлова 1974 года рождения — это основатель обувной компании Zenden Group.
  • Причина — «участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов», а также распространение «недостоверной информации» о решениях органов власти и политике, которую они проводят. Конкретных примеров нет. Предприниматель ведёт канал в Telegram — «Дом Павлова», у которого чуть больше 5700 подписчиков.
  • Также в список иноагентов попали журналист Ренат Давлетгильдеев и Telegram-каналы «Сирена», «Незыгарь», Brief и «Brief Важное».
Фото: «<a href="https://story.dp.ru/zenden" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Деловой Петербург</a>»
Фото: «Деловой Петербург»
  • Zenden Group основана в 1997 году, она занимается производством и продажей обуви и управляет розничными сетями Zenden, Thomas Munz и Mascotte.

#новости #zenden

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33
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157
157 комментариев
Фоксик

Теперь на обуви должен быть ярлык: произведено иноагентом?

36
1
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Roman

Ненадолго. Затем заработает механизм конфискации имущества иноагентов. Давно пора.

13
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Maxim Sergeev

Этого не жалко. И обувь у них отстой.

17
15
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Запопу Кусь

С каких пор висишка стала модным приговором? 😸

24
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Лавандовый Раф

Он больше всех радовался уходу иностранных компаний кст

8
3
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Андрей

А что не отстой по такой цене?

5
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Роман Бесперстов

Только хотел написать, что обувь которую я покупал в ZENDEN очень некачественная 👎

3
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