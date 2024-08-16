Минюст признал иноагентом основателя обувной компании Zenden Андрея Павлова

Обновлено в 19:16 мск: Андрей Павлов рассказал РБК, что не знает подробностей о признании его иноагентом. «Если это я, то только гордость берёт», — отметил он. Его юристы будут запрашивать у Минюста обоснование для включения в реестр, чтобы в дальнейшем попытаться оспорить это в суде.
Теперь на обуви должен быть ярлык: произведено иноагентом?
Ненадолго. Затем заработает механизм конфискации имущества иноагентов. Давно пора.
Этого не жалко. И обувь у них отстой.
С каких пор висишка стала модным приговором? 😸
Он больше всех радовался уходу иностранных компаний кст
А что не отстой по такой цене?
Только хотел написать, что обувь которую я покупал в ZENDEN очень некачественная 👎