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Право
Галина Мубаракшина
1128

Крупнейшие ИТ-компании России пожаловались на уголовное преследование бизнеса и предупредили об угрозе переезда за рубеж Материал редакции

Государству нужен «правовой» манёвр, чтобы сделать отношение к предпринимателям более дружественным, считает ассоциация, в которую входят «Яндекс», 1C, ABBYY и другие.

11 комментариев
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Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ, в неё входят 1C, ABBYY, «Яндекс», «Консультант плюс», «Лаборатория Касперского» и другие) опубликовала открытое письмо, связанное с обысками в офисах российских ИТ-компаний.

Не называя конкретных организаций, объединение выразило обеспокоенность отрасли серией проверок и обысков в офисах «ряда российских ИТ-дистрибуторов» в июле 2020 года.

В АПКИТ указали, что почти одновременно с внесением в Госдуму законопроекта о налоговом манёвре были задержаны либо арестованы некоторые предприниматели, которые занимаются системной интеграцией и производством компьютерного оборудования.

ИТ-индустрия столкнулась сейчас с проверками, обысками, задержаниями, возбуждением уголовных дел и избранием жёстких мер пресечения, затрудняющих ведение бизнеса, по делам пятилетней и более давности, рассмотрение которых, по нашему мнению, возможно в рамках административного или арбитражного процесса.

из открытого письма АПКИТ

В ассоциации указывают, что произошедшие события отрасль воспринимает как угрозу, «снижающую дружественность российской юрисдикции», и отмечают, что некоторые компании могут перенести бизнес в другие страны.

Члены АПКИТ заявили, что считают необходимым не только налоговый манёвр в ИТ-отрасли, но и правовой манёвр — в государственной политике, который сделает максимально дружественным отношение властей к предпринимателям.

В середине июля 2020 года в офисах компаний НКК, Merlion, «Инфосистемы Джет», «Ай-Теко», «Техносерв», Maykor, «Софтлайн» прошли обыски. Аналитическое агентство TAdviser писало, что поводом стало уголовное дело о картельном сговоре при поставках компьютерной техники ЦИК, Росстату и другим организациям начиная с 2016 года.

Президент НКК Александр Калинин был арестован, вице-президент «ПК Аквариус» (входит в НКК) Владимир Пискунов и совладелец «Бизнес компьютерс групп» Дмитрий Кувшинников стали фигурантами уголовного дела.

#новость #обыски

Галина Мубаракшина
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11 комментариев
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Евгений Умолинов

4

Что там за компьютерщики очкастые, лаве  стрегут на нашей территории они сладкие их доить надо. 

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Андрей Никифоров

–5

Интересно а кто прав или виноват, наверно для этого существует суд, он скажет где истина, подождём. 

Ответить

Константин Морошин

Андрей
3

Это я надеюсь сарказм

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Андрей Никифоров

Константин
1

Да, но слишком тонкий, никто не понял. 

Ответить

Elijah Garrison

Андрей
0

А вы изучите что называют судом в РФ :)

Ответить

Alexey Ivanov

1

Аналитическое агентство TAdviser писало,

Почитайте, там реально картельный сговор. С кучей доказательств.

Ответить

Evil Pechenka

0

в которую входят «Яндекс»

Не называя конкретных организаций, объединение выразило обеспокоенность отрасли серией проверок и обысков в офисах «ряда российских ИТ-дистрибуторов» в июле 2020 года.

Ну а как хотели то? Вылизали в 2009 году? Теперь не надо удивляться.

Рейтинг популярных записей закрывается, или да…
Выйдешь в интернет из дома, в Яндекс — топ-топ-топ, ну а там конечно tёma с матом вылез в топ…
yandex.ru
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Danila Romanov

0

Кто теряет кормушку?
В середине июля 2020 года в офисах компаний НКК, Merlion, «Инфосистемы Джет», «Ай-Теко», «Техносерв», Maykor, «Софтлайн» прошли обыски. Аналитическое агентство TAdviser писало, что поводом стало уголовное дело о картельном сговоре при поставках компьютерной техники ЦИК, Росстату и другим организациям начиная с 2016 года.

Ответить

Сергей Подливчук

0

А как же суды? Что значит не трогать? Если суд решил что виновен, значит виновен, или как?

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Денис Файзулин

Сергей
0

а причем здесь обыск ?

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Alexey Yusov

0

Не будите во мне зверя! Особенно зайца! А то вскочу и убегу!
Да кто их там ждёт, зарубежом-то?!

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