Комментарии
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Государству нужен «правовой» манёвр, чтобы сделать отношение к предпринимателям более дружественным, считает ассоциация, в которую входят «Яндекс», 1C, ABBYY и другие.
Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ, в неё входят 1C, ABBYY, «Яндекс», «Консультант плюс», «Лаборатория Касперского» и другие) опубликовала открытое письмо, связанное с обысками в офисах российских ИТ-компаний.
Не называя конкретных организаций, объединение выразило обеспокоенность отрасли серией проверок и обысков в офисах «ряда российских ИТ-дистрибуторов» в июле 2020 года.
В АПКИТ указали, что почти одновременно с внесением в Госдуму законопроекта о налоговом манёвре были задержаны либо арестованы некоторые предприниматели, которые занимаются системной интеграцией и производством компьютерного оборудования.
В ассоциации указывают, что произошедшие события отрасль воспринимает как угрозу, «снижающую дружественность российской юрисдикции», и отмечают, что некоторые компании могут перенести бизнес в другие страны.
Члены АПКИТ заявили, что считают необходимым не только налоговый манёвр в ИТ-отрасли, но и правовой манёвр — в государственной политике, который сделает максимально дружественным отношение властей к предпринимателям.
В середине июля 2020 года в офисах компаний НКК, Merlion, «Инфосистемы Джет», «Ай-Теко», «Техносерв», Maykor, «Софтлайн» прошли обыски. Аналитическое агентство TAdviser писало, что поводом стало уголовное дело о картельном сговоре при поставках компьютерной техники ЦИК, Росстату и другим организациям начиная с 2016 года.
Президент НКК Александр Калинин был арестован, вице-президент «ПК Аквариус» (входит в НКК) Владимир Пискунов и совладелец «Бизнес компьютерс групп» Дмитрий Кувшинников стали фигурантами уголовного дела.
Что там за компьютерщики очкастые, лаве стрегут на нашей территории они сладкие их доить надо.
Интересно а кто прав или виноват, наверно для этого существует суд, он скажет где истина, подождём.
Это я надеюсь сарказм
Аналитическое агентство TAdviser писало,
Почитайте, там реально картельный сговор. С кучей доказательств.
в которую входят «Яндекс»
Не называя конкретных организаций, объединение выразило обеспокоенность отрасли серией проверок и обысков в офисах «ряда российских ИТ-дистрибуторов» в июле 2020 года.
Ну а как хотели то? Вылизали в 2009 году? Теперь не надо удивляться.
Кто теряет кормушку?
В середине июля 2020 года в офисах компаний НКК, Merlion, «Инфосистемы Джет», «Ай-Теко», «Техносерв», Maykor, «Софтлайн» прошли обыски. Аналитическое агентство TAdviser писало, что поводом стало уголовное дело о картельном сговоре при поставках компьютерной техники ЦИК, Росстату и другим организациям начиная с 2016 года.
А как же суды? Что значит не трогать? Если суд решил что виновен, значит виновен, или как?
Не будите во мне зверя! Особенно зайца! А то вскочу и убегу!
Да кто их там ждёт, зарубежом-то?!
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