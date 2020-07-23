Государству нужен «правовой» манёвр, чтобы сделать отношение к предпринимателям более дружественным, считает ассоциация, в которую входят «Яндекс», 1C, ABBYY и другие.

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Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ, в неё входят 1C, ABBYY, «Яндекс», «Консультант плюс», «Лаборатория Касперского» и другие) опубликовала открытое письмо, связанное с обысками в офисах российских ИТ-компаний.

Не называя конкретных организаций, объединение выразило обеспокоенность отрасли серией проверок и обысков в офисах «ряда российских ИТ-дистрибуторов» в июле 2020 года.

В АПКИТ указали, что почти одновременно с внесением в Госдуму законопроекта о налоговом манёвре были задержаны либо арестованы некоторые предприниматели, которые занимаются системной интеграцией и производством компьютерного оборудования.

ИТ-индустрия столкнулась сейчас с проверками, обысками, задержаниями, возбуждением уголовных дел и избранием жёстких мер пресечения, затрудняющих ведение бизнеса, по делам пятилетней и более давности, рассмотрение которых, по нашему мнению, возможно в рамках административного или арбитражного процесса. из открытого письма АПКИТ

В ассоциации указывают, что произошедшие события отрасль воспринимает как угрозу, «снижающую дружественность российской юрисдикции», и отмечают, что некоторые компании могут перенести бизнес в другие страны.

Члены АПКИТ заявили, что считают необходимым не только налоговый манёвр в ИТ-отрасли, но и правовой манёвр — в государственной политике, который сделает максимально дружественным отношение властей к предпринимателям.

В середине июля 2020 года в офисах компаний НКК, Merlion, «Инфосистемы Джет», «Ай-Теко», «Техносерв», Maykor, «Софтлайн» прошли обыски. Аналитическое агентство TAdviser писало, что поводом стало уголовное дело о картельном сговоре при поставках компьютерной техники ЦИК, Росстату и другим организациям начиная с 2016 года.