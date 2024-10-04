Минцифры предложило разрешить Роскомнадзору внеплановые проверки бизнеса, который допустил «несогласованную» передачу данных за рубеж

Требования коснутся всех операторов персональных данных.Минцифры предложило наделить Роскомнадзор правом проводить внеплановые проверки компаний, если те без уведомления передают за границу личные данные и финансовую информацию россиян, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на проект приказа.Требования распространяются на всех операторов персональных данных — банки, ИТ-компании, мобильные операторы и прочие. Их общее количество превышает 922 тысячи.Проверки будут проводить при «двух и более случаях» несогласованной передачи данных в течение года. Речь идёт о персональных данных, платежных документах, информации о денежных переводах в рамках безналичных расчетов и о вкладах россиян, говорится в пояснительной записке.В Минцифры уточнили, что «срабатывание риска» у компании не свидетельствует о нарушении, «но может послужить поводом для дополнительной проверки». Им также могут стать обращения граждан.В T2 (ранее Tele2) отметили, что «нововведение кардинально не повлияет на процедуры в компании». В «Мегафоне» заверили, что такую передачу не проводят. В МТС и «Билайне» от комментариев отказались. Опрошенные изданием банки также не прокомментировали инициативу Минцифры.В декабре 2023 года в Госдуму также внесли законопроект, который позволит Роскомнадзору проводить внеплановые проверки ИТ-компаний после утечек данных. Пока его не рассмотрели ни в одном чтении.#новости #роскомнадзор #внеплановыепроверки
т.е. если не дай бох заюзал google sheets - изда твоему бизнесу.
У кого чистая совесть, тому скрывать нечего
Все правильно. По этому и главнокомандующий даже детей скрывает.
Только видишь, совесть приходится проверять, иначе ее можно очень хорошо скрывать
серьезно? мы все так или иначе их сервисами или ресурсами пользуемся. С чистой совестью. И всех нас теперь можно запросто обвинить в передаче данных, понимаешь?
Тут возмущаться ещё безопасно?
Вроде да. Но некоторые комментаторы пропадают...