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Евгения Евсеева
Право

Минцифры предложило разрешить Роскомнадзору внеплановые проверки бизнеса, который допустил «несогласованную» передачу данных за рубеж

Требования коснутся всех операторов персональных данных.

  • Минцифры предложило наделить Роскомнадзор правом проводить внеплановые проверки компаний, если те без уведомления передают за границу личные данные и финансовую информацию россиян, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на проект приказа.
  • Требования распространяются на всех операторов персональных данных — банки, ИТ-компании, мобильные операторы и прочие. Их общее количество превышает 922 тысячи.
  • Проверки будут проводить при «двух и более случаях» несогласованной передачи данных в течение года. Речь идёт о персональных данных, платежных документах, информации о денежных переводах в рамках безналичных расчетов и о вкладах россиян, говорится в пояснительной записке.
  • В Минцифры уточнили, что «срабатывание риска» у компании не свидетельствует о нарушении, «но может послужить поводом для дополнительной проверки». Им также могут стать обращения граждан.
  • В T2 (ранее Tele2) отметили, что «нововведение кардинально не повлияет на процедуры в компании». В «Мегафоне» заверили, что такую передачу не проводят. В МТС и «Билайне» от комментариев отказались. Опрошенные изданием банки также не прокомментировали инициативу Минцифры.
  • В декабре 2023 года в Госдуму также внесли законопроект, который позволит Роскомнадзору проводить внеплановые проверки ИТ-компаний после утечек данных. Пока его не рассмотрели ни в одном чтении.

#новости #роскомнадзор #внеплановыепроверки

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34 комментария
Ginger Man

т.е. если не дай бох заюзал google sheets - изда твоему бизнесу.

14
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Федор Русаков

У кого чистая совесть, тому скрывать нечего

8
2
1
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Dimitri

Все правильно. По этому и главнокомандующий даже детей скрывает.

10
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Дмитрий Леонов

Только видишь, совесть приходится проверять, иначе ее можно очень хорошо скрывать

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Виктор Трегубов

серьезно? мы все так или иначе их сервисами или ресурсами пользуемся. С чистой совестью. И всех нас теперь можно запросто обвинить в передаче данных, понимаешь?

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Dektor

Тут возмущаться ещё безопасно?

9
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T rex

Вроде да. Но некоторые комментаторы пропадают...

3
1
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