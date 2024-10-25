Бывшие ученики Skillbox подали иски к компании на 3,4 млн рублей

Они утверждают, что компания только частично вернула им деньги за непройденные курсы.20 бывших студентов нескольких образовательных курсов Skillbox, включая программы по разработке и продажам, подали иски к компании на общую сумму около 3,4 млн рублей, пишет Forbes со ссылкой на юридический сервис DestraLegal, который представляет истцов.DestraLegal говорит, что каждый из студентов прошёл от 2% до 20% программ, а затем решил вернуть средства за непройденные занятия — от 80% до 98%. Но в Skillbox либо отказались вернуть остаток, либо перечислили сумму за вычетом дней, когда у ученика был доступ к платформе, а также прописанных в оферте невозвратных 30%. Согласно ей, столько стоит покупка доступа к платформе Skillbox.Студенты пытаются взыскать разницу через суд, сылаясь на то, что компания нарушила федеральный закон о защите прав потребителей. По нему размер фактически понесенных расходов не может быть заранее определен в оферте, утверждают в DestraLegal.В Skillbox говорят, что документ компании «соответствует нормам и требованиям законодательства». При этом, в третьем квартале 2024 года запросы на возврат покупок или обмен приобретённых курсов на другие снизился на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. В случае, если курс не подошёл, компания предлагает другие программы бесплатно или рассматривает возможность возврата средств.Юристы уверены, что Skillbox «искусственно» создал возможность взыскивать 30% от стоимости обучения со студента при запросе возврата. Для этого компанию разделили на два юрлица: ООО «Скилбокс» и ЧОУ ДПО «Образовательные технологии Скилбокс». По оферте студент заключает договор со вторым юрлицом, а оно, в свою очередь, — с ООО «Скилбокс».Когда студент обращается за возвратом, в ЧОУ ДПО ему отвечают, что 30% уже потратили на оплату услуг ООО «Скилбокса», поэтому возвращать по закону их не должныDestraLegalВ Skillbox подтвердили наличие договора между юрлицами. «Одно [ООО «Скилбокс»] специализируется на разработке ИТ-решений, так как Skillbox работает на базе собственной инновационной платформы. Второе создано для оказания образовательных услуг дистанционно», — сообщили в компании.Источник Forbes на рынке онлайн-образования заметил, что наличие нескольких юрлиц — «нормальная практика», а число исков — не более 0,0001% от общего числа зарегистрированных пользователей. «На таких объёмах иск на 3 млн рублей — нормальная ситуация, которую компания наверняка постарается решить в досудебном порядке». Опрошенные изданием эксперты также сомневаются, что компанию разделили, чтобы избежать возвратов.#новости #skillbox
Норм люди качают курсы скилбокса и других школ с торрентов бесплатно)
И? Это же совершенно «не то пальто». Во-первых, курсы регулярно дорабатывают. Во-вторых, там обратная связь и проверка самостоятельных работ, в-третьих это помощь в трудоустройстве, а в-четвертых это же целое комьюнити. Там группы в телеге созданы для изучающих курс и профессию. Пообщаться можно, проблемы по учебе решить, вопросы разобрать. Я не рекламю. Я просто недавно сам купил обучение у них совершенно новой для себя профессии. Пока вроде норм. Но я только-только начал.
нормальные люди не качают говно-курсы скилбокса
Значит, судя из ваших соображений, детям в школы не нужно ходить, потом в институты поступать. Зачем, если есть куча материала в интернете)))
почему то Skillbox у меня всегда ассоциировался с бизнес-молодостью))
Потому что и то и то основали одни и те же люди
При этом я лично имею много знакомых кто в начале десятых благодаря БМ построили хороший бизнес (честный, вполне. Рестораны, магазины и сеть пиццерий, сеть флорист-студий, в Забайкалье). Но про Skillbox я не слышал не единого положительного примера, хотя я разраб и нанимал не мало людей.