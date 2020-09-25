Однако компания не получала уведомлений об исках и судебных решениях.

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Роскомнадзор внёс одну из крупнейших в мире криптовалютных бирж Binance в реестр запрещённых сайтов, сообщила компания. Binance обратилась за консультацией к юристам.

По данным на 11:00 мск сайт криптобиржи доступен, в реестре Роскомнадзора домена Binance нет. На момент публикации заметки в Роскомнадзоре не ответили на запрос РБК.

Криптобиржа получила соответствующее уведомление 24 сентября. В нём говорится, что сайт содержит запрещенную к распространению в России информацию о возможности покупки биткоинов.

Компания раньше не получала никаких уведомлений об исках или судебных решениях. Средства клиентов находятся в безопасности — компания продолжает обслуживать российских пользователей, подчеркнули в Binance.