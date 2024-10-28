Мобильные операторы попросили отложить вступление в силу новых правил продажи SIM-карт иностранцам

Салонам связи нужно будет проверять, зарегистрирован ли иностранец в Единой биометрической системе, — а для этого нужно установить оборудование.Операторы просят отложить вступление требований в силу на «несколько месяцев», пишет Forbes со ссылкой на отзывы к проекту, детализирующему порядок проверки данных иностранца. Они говорят, что им нужно время, чтобы обеспечить салоны оборудованием для работы с Единой биометрической системой (ЕБС).Закон подписал Владимир Путин в августе 2024 года. Он вводит новые правила продажи SIM-карт иностранцам: они смогут покупать их только при личном посещении офиса оператора и обязательном подтверждении личности с помощью биометрии. На одного иностранца — не более 10 SIM-карт, россияне могут оформить до 20 SIM-карт. Новые правила вступят в силу с 1 января 2025 года.В МТС говорят, что салоны не оснащены специальным оборудованием и программами и не интегрированы с ЕБС. Оператор предполагает, что из-за сроков подключения и его стоимости большая часть салонов не сможет выполнять требования. Поэтому МТС просит отложить вступление закона в силу до апреля 2025-го.У «Мегафона» похожие замечания: операторы не обрабатывают биометрию и могут лишь передать в ЕБС фото клиента из биометрического терминала, находящегося в салоне. Требования по лимитам и биометрии «довольно трудоёмкие процессы», которые не получится закончить к концу 2024-го, добавляют в «Билайне».#новости #simкарты
Ну так пусть поставят своё оборудование в 5-10 офисов, чтобы иностранцы шли туда. А потом уже, по мере необходимости, оснащают другие точки. Не вижу проблем.
Проблема в том, что это будет означать большой отток пользователей из-за недоступности оформить симку
Как мигрантам из провинций иметь доступ к связи?
Что за ерунда, биометрию требовать в салоне сотовой связи!
Иностранец сдает биометрию при въезде в страну, все. Дальше предъявляет паспорт, это уже проблемы сотовых операторов и правоохранителей, если мутки какие то идут при продаже сим-карт.
В какой стране для покупки симкарту биометрию сдавать надо подскажите, даже на ум не приходит ничего. В Европе, сша, турции, снг, др странах покупал, не было такого идиотизма.
Наконец-то что-то действительно важное для россиян 😊😊
Кого просят-то? Путина штоле?
для этого нужно установить оборудованиеЕБСометры? По одному на центральных площадях пяти крупнейших городов поставить и хватит.