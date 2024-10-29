ВС признал незаконным увеличение комиссий банками в одностороннем порядке

Поводом стало дело о снятии наличных с кредитной карты. Фото «Ведомости» Верховный суд (ВС) опубликовал обзор судебной практики, в которой рассказал о решение, вынесенном в июне 2024 года в ходе рассмотрения иска жителя Мурманска к «Альфа-банку».Клиент оформил кредитную карту, с которой по договору можно было снимать наличные без комиссии. Однако позже банк в одностороннем порядке изменил условия и ввёл комиссию за снятие любой суммы.Суд первой инстанции посчитал, что право банка в одностороннем порядке менять тарифы было прописано в договоре, а также указал, что кредитная карта предназначена для безналичных расчётов, поэтому снятие наличных «представляет собой отдельное имущественное благо» и считается «дополнительной возмездной услугой». Его решение поддержали апелляционный и кассационный суды.Коллегия Верховного суда по гражданским делам не согласилась с выводами и установила, что права клиента были нарушены. Условие договора, которое позволяет банку увеличивать действующие комиссии или вводить новые в одностороннем порядке, ВС признал ничтожным.#новости #банки #верховныйсуд
Это что ж теперь и операторы связи не смогут менять тарифы... На святое покусились!
оооо, это вообще страшное дело выходи
мой оператор откатил условия на прежние, когда я сообщил что собираюсь сменить оператора. попробуйте
Буду молиться чтобы вс и до этого дошёл
Тут дело не в тарифах, а в процентах - т.е. когда тариф повышают в следствии инфляции, то и как бы процент комиссия приносит больше денег. А если ты повышаешь сам процент комиссии - то тут нужно постараться это дело объяснить текущим клиентам.
Так это что теперь Тиньку придется всё взад откатывать? 😱😎
В каком банке ты Олега нашел?