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Евгения Евсеева
Право

ЕС потребовал от Apple прекратить ограничивать контент в своих сервисах по географическому положению

Например, запрещать привязывать карты стран, отличных от страны регистрации аккаунта.

  • ЕС потребовал, чтобы Apple прекратила практиковать геоблокировку — ограничение контента в зависимости от географического положения пользователя.
  • По данным Еврокомиссии, нарушения нашли в App Store, Apple Arcade, Music, iTunes Store, Books и Podcasts. Она потребовала устранить их или предложить решение проблемы — иначе комиссия обратится к регуляторам стран союза. На это у компании есть месяц.
  • Всего нарушений три. Первое связано с невозможностью сменить интерфейс приложения на соответствующий другому региону. Второе — обязанность использовать для оплаты только карты, выпущенные в стране регистрации аккаунта. Третье — отсутствие доступа к приложениям, которые можно скачать в других странах.
  • ЕС считает, что эти ограничения дискриминируют пользователей по национальности и месту жительства, а также противоречат праву на свободный доступ к контенту.
Источник: Zhiyue / Unsplash
Источник: Zhiyue / Unsplash

#новости #apple

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11
52 комментария
dru dru

Наконец-то. А то уже надоело 1 день смотреть фильмы с субтитрами вместо русской озвучки.

12
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Sasha Korablyov

Так тут не про Россию, требования будут соблюдаться только в странах ЕС.

5
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Согласовано

а вот не уходили бы с самого крупного и доходного рынка - российского, то и проблем таких бы не было.

2
1
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Constantine R.

самого крупного и доходного рынка - российскогоОчень тоненько.

18
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Levichev Andrey

крупный? доходный? российский рынок?
Сильное утверждение. А пруфы будут?

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Zamir Saidov

Это шутка что ли? Ес сам же может требовать ограничения на контент для своего региона.
Вообще разное поведение и разный набор правил это стандартная вынужденная мера для глобального продукта, если не по странам, то как минимум для amer/emea/apac

4
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Jack Brown

это стандартная вынужденная мера так ли это?

1
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