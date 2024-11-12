ЕС потребовал от Apple прекратить ограничивать контент в своих сервисах по географическому положению

Например, запрещать привязывать карты стран, отличных от страны регистрации аккаунта.ЕС потребовал, чтобы Apple прекратила практиковать геоблокировку — ограничение контента в зависимости от географического положения пользователя.По данным Еврокомиссии, нарушения нашли в App Store, Apple Arcade, Music, iTunes Store, Books и Podcasts. Она потребовала устранить их или предложить решение проблемы — иначе комиссия обратится к регуляторам стран союза. На это у компании есть месяц.Всего нарушений три. Первое связано с невозможностью сменить интерфейс приложения на соответствующий другому региону. Второе — обязанность использовать для оплаты только карты, выпущенные в стране регистрации аккаунта. Третье — отсутствие доступа к приложениям, которые можно скачать в других странах.ЕС считает, что эти ограничения дискриминируют пользователей по национальности и месту жительства, а также противоречат праву на свободный доступ к контенту.Источник: Zhiyue / Unsplash#новости #apple
Наконец-то. А то уже надоело 1 день смотреть фильмы с субтитрами вместо русской озвучки.
Так тут не про Россию, требования будут соблюдаться только в странах ЕС.
а вот не уходили бы с самого крупного и доходного рынка - российского, то и проблем таких бы не было.
самого крупного и доходного рынка - российскогоОчень тоненько.
крупный? доходный? российский рынок?
Сильное утверждение. А пруфы будут?
Это шутка что ли? Ес сам же может требовать ограничения на контент для своего региона.
Вообще разное поведение и разный набор правил это стандартная вынужденная мера для глобального продукта, если не по странам, то как минимум для amer/emea/apac
это стандартная вынужденная мера так ли это?