Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Обзор
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Крипто
Личный опыт
Маркетплейсы
Образование
AI
Карьера
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Право

Хакера Илью Лихтенштейна приговорили в США к пяти годам тюрьмы за отмывание тысяч биткоинов после взлома криптобиржи Bitfinex в 2016 году

Стоимость украденной криптовалюты на ноябрь 2024 года оценивается почти в $10 млрд.

  • Приговор вынес федеральный суд Вашингтона, передаёт Bloomberg. Лихтенштейн признал вину во взломе криптобиржи Bitfinex, краже почти 120 тысяч биткоинов и отмывании денег.
  • Хакеру грозило до 20 лет тюрьмы, но суд учёл его «существенную» помощь, которая «принесла пользу многочисленным расследованиям».
  • Его жена Хизер Морган также признала себя виновной в сговоре с целью отмывания денег. Приговор ей вынесут 18 ноября 2024 года. Прокуратура рекомендовала наказание в виде 18 месяцев тюрьмы.
  • Супругов арестовали в феврале 2022 года в США. ФБР получило ордер на обыск и проверило файлы в аккаунтах пары на Bitfinex, в которых обнаружило ключи для доступа к цифровому кошельку — на него поступали украденные деньги.
  • Лихтенштейн совершил около 2000 транзакций по переводу биткоинов на контролируемый им кошелек, после чего супруги выводили деньги на свои счета. По словам прокурора, им удалось отмыть около 21% украденной криптовалюты.
  • Для этого они создавали счета под вымышленными именами, переводили деньги небольшими суммами, покупали NFT, золото, а также подарочные карты Walmart. Анализ транзакций по одной из таких карт позволил вычислить супругов.
  • Одновременно с отмыванием украденной криптовалюты Морган публиковала в интернете десятки рэп-песен и клипов под псевдонимом Razzlekhan, в которых называла себя «крутым дельцом» и «крокодилом Уолл-стрит».
  • На момент преступления стоимость украденной криптовалюты оценивалась в $70 млн. В 2022-году её цена достигла $4,5 млрд, а власти США назвали изъятие украденных биткоинов крупнейшей конфискацией в истории страны. По состоянию на ноябрь 2024-го 120 тысяч биткоинов стоят около $10 млрд.
Илья Лихтенштейн и Хизер Морган
Илья Лихтенштейн и Хизер Морган
  • После ареста Лихтенштейн и Морган Netflix заявил о планах снять про них сериал, а Forbes объединится с холдингом EOne для производства сериала и документального фильма. Даты выхода картин пока неизвестны.

#новости

33
11
12 комментариев
Ilya Brin

Схема класс:

1. Клиенты переводят свои деньги бирже
2. Биржу взламывает хакер
3. Власти США ловят хакера и забирают все деньги себе 😎


Я думаю, про клиентов биржи тоже снимут отдельный сериал, но где-то на порнхабе, а не нетфликсе

12
Ответить
Allestor Klei

Что на это скажет МИД Лихтенштейна?

5
1
Ответить
Ri Kha

Очередного анальника омежку погубила любовь😎😎😎

1
1
Ответить
Слегка Придурковатый

Фильм ещё не сняли?

1
Ответить
Александр Корнеев

эх мне бы одного биткоина ,отмыть его ,почистить и жизнь удалась ...

1
Ответить
умный человек

Ульрих фон Лихтенштейн

Ответить
DrGleb

надо было через Dex-ы гонять монеты... надеюсь он спрятал себе заначку, выйдет и будет радоваться жизни.

Ответить