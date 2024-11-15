Хакера Илью Лихтенштейна приговорили в США к пяти годам тюрьмы за отмывание тысяч биткоинов после взлома криптобиржи Bitfinex в 2016 году

Стоимость украденной криптовалюты на ноябрь 2024 года оценивается почти в $10 млрд.Приговор вынес федеральный суд Вашингтона, передаёт Bloomberg. Лихтенштейн признал вину во взломе криптобиржи Bitfinex, краже почти 120 тысяч биткоинов и отмывании денег.Хакеру грозило до 20 лет тюрьмы, но суд учёл его «существенную» помощь, которая «принесла пользу многочисленным расследованиям».Его жена Хизер Морган также признала себя виновной в сговоре с целью отмывания денег. Приговор ей вынесут 18 ноября 2024 года. Прокуратура рекомендовала наказание в виде 18 месяцев тюрьмы.Супругов арестовали в феврале 2022 года в США. ФБР получило ордер на обыск и проверило файлы в аккаунтах пары на Bitfinex, в которых обнаружило ключи для доступа к цифровому кошельку — на него поступали украденные деньги.Лихтенштейн совершил около 2000 транзакций по переводу биткоинов на контролируемый им кошелек, после чего супруги выводили деньги на свои счета. По словам прокурора, им удалось отмыть около 21% украденной криптовалюты. Для этого они создавали счета под вымышленными именами, переводили деньги небольшими суммами, покупали NFT, золото, а также подарочные карты Walmart. Анализ транзакций по одной из таких карт позволил вычислить супругов.Одновременно с отмыванием украденной криптовалюты Морган публиковала в интернете десятки рэп-песен и клипов под псевдонимом Razzlekhan, в которых называла себя «крутым дельцом» и «крокодилом Уолл-стрит».На момент преступления стоимость украденной криптовалюты оценивалась в $70 млн. В 2022-году её цена достигла $4,5 млрд, а власти США назвали изъятие украденных биткоинов крупнейшей конфискацией в истории страны. По состоянию на ноябрь 2024-го 120 тысяч биткоинов стоят около $10 млрд.Илья Лихтенштейн и Хизер Морган После ареста Лихтенштейн и Морган Netflix заявил о планах снять про них сериал, а Forbes объединится с холдингом EOne для производства сериала и документального фильма. Даты выхода картин пока неизвестны.#новости
Схема класс:
1. Клиенты переводят свои деньги бирже
2. Биржу взламывает хакер
3. Власти США ловят хакера и забирают все деньги себе 😎
Я думаю, про клиентов биржи тоже снимут отдельный сериал, но где-то на порнхабе, а не нетфликсе
Что на это скажет МИД Лихтенштейна?
Очередного анальника омежку погубила любовь😎😎😎
Фильм ещё не сняли?
эх мне бы одного биткоина ,отмыть его ,почистить и жизнь удалась ...
Ульрих фон Лихтенштейн
надо было через Dex-ы гонять монеты... надеюсь он спрятал себе заначку, выйдет и будет радоваться жизни.