В Госдуму внесли законопроект о штрафах для букмекеров, которые принимают ставки от должников и подростков

Проект о запрете таких ставок уже поддержали в первом чтении. Законопроект внесли глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и зампред комитета Александр Трембицкий, пишет ТАСС.Штрафы вводятся за пари с несовершеннолетними, должниками, сведения о которых содержатся в банке данных в исполнительном производстве, и недееспособными. Для юрлиц они составят от 500 тысяч до 1 млн рублей.Согласно пояснительной записке, в России рассматривается запрет на заключение организаторами азартных игр пари с несовершеннолетними, должниками и недееспособными. Такой законопроект в первом чтении поддержали в октябре 2024 года.Сейчас есть только запрет на посещение игорных заведений для несовершеннолетних, но пари можно заключать и дистанционно, отмечают авторы законопроекта.#новости
Вообще надо запрещать эти букмекеры. Многие игроки зависимы от них. Ну это как наркотики, я бы сказал. Ну или как алкоголь
ну наркотики запрещены, и как, пропали наркоманы?
Блин, ну откуда у всех в голове это ЗАПРЕТИТЬ .
Большинству нравится, мне тоже было весело поиграть года 4 назад, смотреть матчи в разы интереснее. Вышел с плюсом - больше не играю.
Знакомый на ЧМ в РФ выиграл мотоцикл, визжали все близкие.
Родственник постоянно сливает на них рублей 100 (да, просто сотку) в месяц, строя теории, схемы - ему нравится процесс. Читает там паблики всякие, анализы.
Если проблема есть - можно регулировать. Сейчас все по паспорту и автоматически налоги на выигрыш. База есть, ну лимит можно сделать там, например. Сделать условия входа по доходу, либо без долгов.
Запреты не снижают спрос. Они заставляют организаторов уходить в подполье — и из-под любого контроля — и добавляют наценку на риск. Становится дороже и опаснее (для пользователя в том числе).
Культурная профилактика нужна и психологическая помощь.
Если бы всё было так просто, то первым делом вообще лучше было бы запретить МФО, гомеопатов, гадалок и инфоцыган (последние две группы, так и быть, можно просто заставить зарегистрироваться как оказывающих развлекательные услуги).
Вроде, у всех ЦУПИСных контор уже возрастной ценз 18 лет с подтверждением через Госуслуги, разве нет?
Наверное хотят сказать, что повторение мать учения.😁
Это если выводить деньги) если делать ставки, то там очень все легко и просто