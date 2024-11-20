Госдума поддержала в первом чтении законопроект о переводе авторских отчислений иноагентов на спецсчета

По задумке авторов, пользоваться этими деньгами можно будет только после отмены статуса иноагента.Законопроект в первом чтении депутаты поддержали «единогласно». Документ предлагает зачислять вознаграждения и другие платежи, которые получают иностранные агенты от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов, на специальные рублёвые счета.Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что открытие спецсчёта будет обязательным для иноагента или тех, кто перечисляет ему гонорары. Воспользоваться деньгами можно будет только после того, как статус иноагента отменят. По решению суда средства могут также зачислить в бюджет.По словам Володина, на середину ноября 2024 года иноагентами признаны 493 человека. Среди них — Олег Тиньков, основатель обувной компании Zenden Андрей Павлов, основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова и другие.Об обсуждении такого законопроекта в мае 2024 года говорили источники «Ъ». Собеседники газеты в отрасли тогда отмечали, что без выплат по ошибке могут остаться не признанные иностранными агентами соавторы и соправообладатели.Закон о контроле за деятельностью иноагентов (ими могут признать физлиц, юрлиц и общественные объединения) вступил в силу 1 декабря 2022 года. Включённые в перечень лица, в частности, обязаны маркировать публикации, не могут получать господдержку, осуществлять «просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних».В марте 2024 года Владимир Путин подписал закон о запрете для граждан и компаний размещать рекламу у иноагентов.#новости #иноагенты
"По решению суда средства могут также зачислить в бюджет."
Вообще не скрывают намерения.
Да-да, суд такой: статус всё равно не снимается, кроме как по причине смерти лица-иноагента — гойда все деньги в бюджет!
Должны были скрыть 🤔
Зачислить туда, зачислить суда...
Хитро, а следующим шагом можно записать всех россиян в иноагенты
"Воспользоваться деньгами можно будет только после того, как статус иноагента отменят.", а при каких обстоятельстваях его снимают и зачем )