В Госдуму внесли законопроект о создании единого платёжного QR-кода

Такой код разрабатывают ЦБ и консорциум банков.Документ внесла группа из семи депутатов вместе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, пишут «Ведомости».В нём предусмотрены поправки в два закона — «О Центральном банке Российской Федерации» и «О национальной платёжной системе».Согласно пояснительной записке, у совета директоров ЦБ появятся полномочия определять сроки внедрения универсального QR-кода. А операторов по переводу денежных средств (банки и филиалы иностранных банков) обяжут при оплате предоставлять реквизиты перевода или ссылку на них только через единый QR-код. Также банки должны будут внедрить в терминалы возможность отображать только универсальный QR-код. Оператором услуг по предоставлению этого кода будет Национальная система платёжных карт (НСПК, оператор системы «Мир»). Если закон примут в трёх чтениях, а затем одобрят Совфед и президент, он вступит в силу спустя 180 дней после подписания.Источник: Getty ImagesКроме ЦБ, который разрабатывает единый платёжный QR-код, такое же решение планирует развивать консорциум банков, куда уже входят «Сбер», «Альфа-банк» и «Т-банк».В октябре 2024 года НСПК завершила интеграцию универсального QR-кода во всей эквайринговой сети Системы быстрых платежей (СБП). Он один подойдёт для разных способов платежей — и через СБП, и с помощью сервисов рассрочки.Евгения ЕвсееваДеньги26 сентЦБ собрался прописать в законе работу универсального платёжного QR-кода и завести рейтинг банков по количеству жалоб Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на Международном банковском форуме.#новости #цб
Журналюги ламеры...
Не единый штрихкод, а единый формат формирования всеми такого ШК. Формирования теми, кому платят.
А реестр QR-кодов будет? Очень нужен!